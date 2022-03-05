ضبط 3 أطنان دقيق مدعم قبل طرحها في السوق السوداء بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة مجدي الخضر، بالتنسيق مع مباحث التموين حملات تموينية على الأسواق بمركز ومدينة إيتاي البارود.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 أطنان دقيق مدعم داخل أحد المخازن بمركز إيتاي البارود، قبل قيام المخالف بنقلها وبيعها كدقيق حر، وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تكثيف الحملات التموينية

من جانبه، أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء، ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية.

كما شدد محافظ البحيرة على التأكد من جودة السلع المعروضة، ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد «آمنة»، على استمرار تلك الحملات أيام الجمع والعطلات الرسمية، للحفاظ على صحة المواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة.

ضبط مخالفات تموينية

ونفدت إدارة تموين إيتاي البارود، اليوم، أيضا حملات مكبرة على الأسواق والمحال التجارية، لضبط الأسعار داخل الأسواق وفرض الرقابة على السلع التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأسفرت الحملات عن ضبط 42 علبة حلوى صغيرة، وعلبة جيلي تلميع منتهية الصلاحية داخل أحد محلات الحلويات، و7 مخابز سياحية بدون ترخيص، و7 مخابز إفرنجي وسياحي لعدم إعلانها عن الأسعار.

كما ضُبطت محال تعرض منتجات دون تدوين الأسعار عليها، وأخرى تعرض عددا من المنتجات منتهية الصلاحية، وحُررت المحاضر اللازمة حيال المخالف منها لاتخاذ الإجراءات القانونية.