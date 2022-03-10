ضبط 11 طن دقيق بلدي مدعم داخل مخبز سياحي بالإسكندرية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل الوزارة، من ضبط ما يقرب من 11 طن دقيق بلدي مدعم، داخل أحد المخابز السياحية، وذلك عقب التوجيهات بتشديد الرقابة على كافة السلع التموينية المدعمة، حفاظاً على أموال الدعم المقدمة من قبل الدولة للمواطنين.

التربح غير المشروع من فارق الأسعار

بدأت الواقعة حين قامت إدارة تموين برج العرب، برئاسة محمد العدوي، مدير الإدارة، وإشراف محمد شبور، رئيس الرقابة، وعضوية المفتش مالك الشافعي، بالاشتراك مع مباحث التموين، وشرطة التعمير لجهاز مدينة برج العرب، بشن حملات تموينية بنطاق الإدارة.

وأسفرت الحملات عن ضبط أحد المخابز السياحية بمدينة برج العرب، لحيازته وتجميع كمية دقيق بلدي مدعم، تُقدر بعدد 214 «شيكارة»، زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلوجرام، بإجمالي 11 ألف و700 كيلو دقيق بلدي محظور بيعه وتداوله خارج المنظومة التموينية، معبأ داخل أجولة بيضاء، بغرض بيعها في السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة من فارق الاسعار.

تم تحريز الكميات المضبوطة، وتحرير المحضر اللازم للعرض على جهات التحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

حملات تفتيشية على أسواق الإسكندرية

وشنت مديرية التموين بالإسكندرية حملات مكبرة بمختلف أحياء المدينة، ضمت إدارات التموين، وقيادات أحياء وسط والجمرك، وفرق العمل المتخصصة، للمرور على الأسواق والمحال والسلاسل التجارية، وذلك لإحكام السيطرة على أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وكذلك الإعلان عن الأسعار المتداولة ومدة الصلاحية والتراخيص، والتصدي للإشغالات، والتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الصحية الاحترازية.