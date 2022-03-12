مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2022 للعاملين بالحكومة

ترتفع معدلات البحث خلال الفترة الأخيرة عن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2022 للعاملين بالقطاع الحكومي، خاصة وأننا في الأسابيع الأخيرة قبل شهر رمضان المبارك، ويرغب الكثيرون في شراء مستلزمات الشهر الكريم من ياميش ومكسرات ولحوم ودواجن وخلافه.

وللعاملين بالقطاع الحكومية، يستعرض بوابة «الوطن» ضمن السطور التالية، مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2022 وفق ما أعلنت عنه وزارة المالية المصرية:

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2022

ووفق بيان وزارة المالية، فإنه سيتم صرف مرتبات مارس 2022، لنحو 33 وزارة وهيئة ومصلحة حكومية، خلا 3 أيام تبدأ من الأربعاء الموافق 23 مارس في 33 وزارة وهيئة ومصلحة، والخميس 24 مارس في 33 مصلحة أخري، ولمن يتخلف عن تلك المواعيد، تتيح الوزارة صرف المرتبات حلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والتي توافق 27 و28 و29 مارس الجاري.

جدول صرف مرتبات مارس 2022 للمصالح الحكومية

وجاء جدول صرف المرتبات للعاملين بالقطاع الحكومي كالاتي:

جدول صرف رواتب يوم الأربعاء 23 مارس

يصرف يوم 23 مارس رواتب الهيئات والمصالح الآتية:

وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج

وزارة التضامن الاجتماعي

وزارة الأوقاف

القوى العاملة

الصحة

البيئة

النقل

الاتصالات

الطيران المدني.

الداخلية

التموين

الإسكان

الثقافة

قطاع الأعمال العام

الإنتاج الحربي

البترول

شؤون مجلس النواب

التجارة والصناعة

الآثار

السياحة.

مديريات الشؤون الصحية

مديريات التضامن الاجتماعي

مديريات الطرق والنقل

مديريات القوى العاملة

مديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات

مديريات التموين والتجارة الداخلية.

المجلس القومي لحقوق الإنسان

مجلس النواب

الجهاز المركزي للمحاسبات

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

المجلس الأعلى للصحافة

الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي

الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني.

جدول صرف الرواتب للعاملين بالقطاع الحكومي يوم 24 مارس 2022

وتصرف رواتب هؤلاء العاملين يوم الخميس الموافق 24 مارس:

التخطيط

التنمية المحلية

العدل

الاستثمار والتعاون الدولي

الكهرباء

التعليم العالي.

الموارد المائية والري

الشباب والرياضة

الخارجية

التربية والتعليم للموظفين والمعلمين

المالية

الزراعة واستصلاح الأراضي.

مديريات الزراعة

مديريات التربية والتعليم للموظفين والمعلمين

مديريات التنظيم والإدارة

الجامعات

مديريات الشباب والرياضة

مديريات الطب البيطري

دواوين عموم المحافظات.

القضاء والنيابة العامة

مجلس الدولة

هيئة الرقابة الإدارية

الهيئة العامة للرقابة المالية

دار الإفتاء المصرية

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

معهد الخدمات المالية

اللجنة العليا للانتخابات

رئاسة الجمهورية

هيئة النيابة الإدارية

هيئة قضايا الدولة

المحكمة الدستورية العليا

الأزهر

رئاسة مجلس الوزراء