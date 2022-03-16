افتتاح معرض «أهلا رمضان» بدمياط الجديدة بتخفيضات تصل إلى 25%

افتتح اللواء حسام بدرة، مدير أمن دمياط، مساء أمس الثلاثاء، معرض «أهلا رمضان» لبيع السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة والمقام أمام الحديقة المركزية بدمياط الجديدة بتخفيضات تصل إلى 25% وبمشاركة 55 عارضا.

وتفقد مدير أمن دمياط يرافقه أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية وعلى الغزاوى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بدمياط منتجات المعرض الذى يضم جميع السلع الغذائية والأساسية ومستلزمات الشهر الكريم بالإضافة إلى منافذ بيع اللحوم و الدواجن.

الغرفة التجارية تتحمل تكلفة تجهيز المعرض

وجهزت الغرفة التجارية بدمياط معرض «أهلا رمضان»، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية وكميات كبيرة تلبي احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيدة نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط حيث يقام معرضين الأول بمدينة دمياط باجمالى 15 باكية والمعرض الاخر بمدينة دمياط الجديدة بعدد 50 باكية بتخفيضات تصل إلى 25%.

وقرر مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط تحمل الغرفة جميع تكاليف إقامة معرض "أهلا رمضان" في مقابل قيام العارضين بعرض السلع بأسعار مخفضة وجودة عالية وكميات كافية للمواطنين خلال فترة إقامة المعرض.

وقال احمد امين، امين عام الغرفة التجارية بدمياط أن المعرض يأتي في إطار المساهمة المجتمعية للغرفة للتخفيف عن كاهل أبناء محافظة دمياط.

موضحا ان مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بدمياط ، عقد اجتماعًا، مع العارضين المشاركين بمعرض "أهلا رمضان" واللجنة المشكلة من أعضاء مجلس الإدارة لوضع آليات المعرض، وذلك لبحث الاستعدادات النهائية لافتتاحه .

توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية

من جانبه شدد محمد الزينى رئيس مجلس إدارة الغرفة بدمياط على العارضين بضرورة توفير كميات كبيرة وكافية من السلع الغذائية المختلفة التي يستهلكها المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بجودة عالية وأسعار مخفضة بشكل يلمسه المواطن، موجهًا بحسن استقبال المواطنين والتيسير عليهم داخل المعرض، وتوفير كافة الامكانات اللازمة لتحقيق المعرض لأهدافه، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين.

وأكد الزينى أن الغرفة تقيم معرضين "أهلا رمضان" الأول بشارع الجلاء بوسط مدينة دمياط بالشارع التجارى بعدد 15 باكية والمعرض الآخر بمدينة دمياط الجديدة بموقع موقف السيارات القديم الملاصق بسور الحديقة المركزية على مقربة من شارع الكفراوى بعدد 50 باكية و التخفيضات ضخمة وتبدأ من 10٪ إلى 25 ٪.