هيونداي تفوز بجائزة العلامة الآسيوية الأكثر مبيعا.. وتوسان تحصد جائزة أفضل سيارة SUV

فازت سيارات هيونداي التابعة لشركة جي بي غبور أوتو في مصر، بجائزة «سيارة العام 2021 – مصر» السنوية، والتي تهدف إلى تكريم شركات السيارات ووكلاء العلامات التجارية في مصر التي حققت أرقامًا قياسية بمبيعاتها خلال عام 2021.

ويأتي اختيار السيارات الأفضل في السوق المحلية خلال 2021، استنادًا إلى التقارير الرسمية الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري «أميك» وبرعاية عدد من الهيئات والمؤسسات الإعلامية.

وفازت هيونداي بجائزة العلامة الآسيوية الأكثر مبيعاً لعام 2021، كما حصلت هيونداي توسان على جائزة الصحافة المتخصصة لأفضل سيارة SUV لعام 21/22. وتسلمت جائزة التكريم كوثر أبو الفتوح، مدير العلامة التجارية هيونداي بشركة جي بي غبور اوتو، خلال الحفل السنوي الذي تمت إقامته بحضور أبرز العلامات التجارية في قطاع السيارات ولفيف من رجال الإعلام والصحافة.

ومن هذا المنطلق، قالت كوثر أبو الفتوح، مدير العلامة التجارية هيونداي: «يسعدنا تلقي جائزة العلامة الآسيوية الأكثر مبيعاً لعام 2021، أحد أهم جوائز السيارات في السوق المصرية، والتي تأتي تتويجاً لجهود جميع العاملين في هيونداي وشركة جي بي غبور لتغلبهم على التحديات وتحقيق مبيعات وحصة سوقية طبقاً للخطط السنوية للشركة».

وأضافت «نود أن نعرب عن خالص شكرنا للجنة التحكيم على تقديرهم، ونعمل للحفاظ على صدارة علامتنا التجارية في السنوات المقبلة».

ريادة هيونداي في السوق المصرية

وأضافت أبو الفتوح: «تأتي هذه الجائزة تأكيداً على ريادة هيونداي في السوق المصري، حيث أعلن تقرير أميك مؤخراً تصدر علامة هيونداي المرتبة الأولى لمبيعات سيارات الركوب خلال العام الماضي 2021، بمبيعات وصلت إلى 24,850 سيارة بزيادة 27% في حجم المبيعات مقارنةً بعام 2020، وحصة سوقية تبلغ 12% من إجمالي المبيعات في السوق المصرية».

كما أكدت: «نحرص دائماً على تقديم الأحدث من سيارات هيونداي حيث أطلقنا مؤخرا سيارة بايون من فئة كروس أوفر CUV وسيارة i10 من فئة الهاتشباك، فضلاً عن الاهتمام بتطوير خدماتنا في جميع المجالات، لا سيما خدمات ما بعد البيع، ولقد تمكن فريقنا من الوصول إلى أعلى المستويات في الخبرة والخدمات المهنية المقدمة لعملائنا، ونحن ملتزمون بمواصلة تقديم أفضل الخدمات للعملاء وباتباع المعايير العالمية في هذا المجال».

الجدير بالذكر أن الخدمات التي تقدمها مجموعة جي بي أوتو لعملائها تعد أحد أهم عوامل صدارة هيونداي للمبيعات، حيث توفر جي بي غبور أوتو أعلى مستوى من خدمات البيع والصيانة وقطع الغيار، من خلال أكبر شبكة متكاملة من صالات العرض ومراكز الصيانة ومنافذ بيع قطع الغيار الموزعة بشكل استراتيجي في جميع أنحاء الجمهورية، علاوة على أنها أول شركة سيارات في مصر تقوم بتوفير خدمة شراء وحجز السيارات عبر الموقع الإلكتروني بهدف تسهيل وتيسير الحصول على جميع سيارات الشركة المتميزة وWhatsApp Chatbot، وذلك تماشياً مع توجهات الدولة نحو تكريس مفاهيم الشمول المالي تنفيذاً لرؤية مصر 2030، وتماشياً مع التطور التكنولوجي الذي يعيشه العالم.