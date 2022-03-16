31 عملا فنيا في معرض «Black art» للفنون التشكيلية بقصر ثقافة المنيا

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا، بإقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة ضياء مكاوي، وفي إطار تشجيع المواهب الشابة افتتحت الدكتورة أمل أبو زيد عميد كلية التربية الفنية بجامعة المنيا، معرضا للفنون التشكيلية بعنوان «Black art»، للفنان عبد الرحمن رضا، طالب بالفرقة الثالثة بالكلية، ورئيس أتحاد طلاب كلية التربية الفنية جامعة المنيا، وذلك بحضور مديرة القصر، الدكتورة نجوى علي، وكيل كلية تربية فنية جامعة المنيا لشئون الطلاب والتعلم، وآمنة ربيع معيدة بقسم الأشغال بكليه التربية الفنية، وآلاء حسين معيدة بقسم الأشغال الفنية بكلية التربية الفنية جامعة المنيا.

أعمال المعرض مستوحاة من الحضارة الفرعونية

ويتضمن المعرض 31 لوحة متنوعة تمثل فكرة اختلاف الأكاسيد والصبغات المختلفة، ودراسة المدارس التجريبية والتكعيبية والفنون الشعبية ويستوحي أفكار جديدة ومختلفة ومتغيرة.

ومن اللوحات المتميزة، لوحة تحكي حياة بطل فرعوني عظيم، وهو أحمس الذى حارب الهكسوس ودمرهم كما يلقي الضوء على البعد الثالث في خامات النحاس الألومنيوم والمزج بين الفنون الشعبية والحضارة الفرعونية والتجريبية والأمومة وسط تناغم متميز، كما عقد نادي أدب قصر ثقافة المنيا ورشة إبداعية للأديب والقاص سعيد عوض.

ورشة فنية لطلاب مدرسة الإعدادية بنات بملوي

كما نظم قصر ثقافة ملوي ورشة فنية لطلاب مدرسة الإعدادية بنات، من تدريب الفنان إيهاب نادى، فيما ناقش بيت ثقافة مطاي كتاب بعنوان «حول العالم»، للكاتب إبراهيم خضر.

في سياق آخر، قدم قصر ثقافة مغاغة فيلم «امرأة فرعون»، فيما نظم بيت ثقافة العدوة محاضرة اجتماعية بمناسبة الاحتفال بعيد الأم حاضرت فيها «سلوى أبو العلا»، مسئولة شئون المرأة بالعدوة، حول واجباتنا نحو امهاتنا في يوم عيدهن، وعطائها المستمر لنا.

فيما ناقش قصر ثقافة ملوي كتاب بعنوان «سنوات عبد الناصر وأيام السادات»، ونظمت مكتبة إسحاق الثقافية ورشة فنية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم من تنفيذ عزة عبد الصبور، كما نفذت مكتبة دهمرو الثقافية ورشة فنية بمناسبة عيد المنيا القومي من تنفيذ جمعة محمد جمعة.