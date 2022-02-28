افتتاح قصر ثقافة شبين الكوم بعد تجديده اليوم.. يضم مسرحا وسينما

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، قصر ثقافة شبين الكوم، بعد تجديده وتحديثه، ليكون قصر ثقافة نموذجي وفق أحدث طراز على مساحة 3200 متر.

ويضم قصر الثقافة مسرحا وسينما، ويأتي الافتتاح بعد توقفه عن العمل لمدة تزيد عن 12 عام.

نشر الثقافة واكتشاف ورعاية المواهب

وقال أحمد فوزي مدير عام ثقافة المنوفية، إن سياسة قصر الثقافة تعتمد على نشر فلسلفة الثقافة واكتشاف ورعاية المواهب، وتقديم مواهب جديدة للمجتمع في مجالات الأدب والفنون، موضحا أن قصر ثقافة شبين الكوم يقام على مساحة 3200 متر، ويحتوي على مسرح مساحته تتخطى 1200 مترا، ويشمل 420 كرسيا.

سينما ومسرح وأجهزة تكنولوجية في قصر ثقافة شبين الكوم

وأضاف مدير عام ثقافة المنوفية، أن قصر ثقافة شبين الكوم يضم سينما درجة أولى مكيفة تسع لـ380 فردا، ويضم قاعات أندية تكنولوجيا ومعلومات، وتنمية مواهب ونادي أدب ونادي المرأة وقاعة ثقافة الطفل، إضافة إلى قاعة فنون تشكيلية على أعلى مستوى، وقاعة استقبال ومنفذ بيع لمنتجات الهيئة العامة لقصور الثقافة.

الاستعدادات الأخيرة لافتتاح قصر ثقافة شبين الكوم

كان اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، تابع خلال الفترة الأخيرة استعدادات ثقافة المنوفية، للانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة قبل الافتتاح، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لقصر ثقافة شبين الكوم قبل ساعات من افتتاحه، وقد تزين بأعلام مصر.