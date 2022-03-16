نتائج انتخابات المهندسين تنتظر إبلاغ وزير الري.. وجمعية عمومية غداً بحضور «ضاحي»

قال المهندس أحمد السيد، عضو مجلس النقابة العامة للمهندسين، عضو اللجنة المشرفة على انتخابات المهندسين 2022، إنه جرى إستلام البيان النهائي للفائزين من جانب اللجنة القضائية المركزية وذلك بعد المراجعة والتدقيق في نتيجة كل مركز.

انتخابات نقابة المهندسين 2022

وأوضح «السيد» في بيان عنه أنه يتبقي حاليا إعتماد نقيب المهندسين طبقا لأحكام المادة 21 من النظام الداخلي للقانون وإبلاغ وزير الرى بنتائج انتخابات نقابة المهندسين 2022 طبقا لأحكام المادة 20 من القانون، ثم إعلان الفائزين بكل المراكز الإنتخابية رسميا.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022 أعلنت رسميا فوز المهندس طارق النبراوي بمنصب نقيب المهندسين بعد تغلبه على منافسه هاني ضاحي، نقيب المهندسين المنتهية ولايته، في جولة الإعادة على منصب النقيب العام التي أجريت الجمعة الماضية في 25 نقابة فرعية.

وهنأ «السيد» الفائزين، متمنيا لهم التوفيق وأن يكونوا إضافة كبيرة للنقابة والعمل النقابي في الفترة المقبلة، كما توجه بالشكر للمهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين المنتهية ولايته، «وهيئة المكتب والمجلس الأعلي للنقابة علي دعمهم التام وتذليلهم كافة العقبات لتسهيل مهام لجنة الانتخابات بكل حيادية ودون تدخلات» بحسب تعبيره.

ووجه عضو اللجنة المشرفة على انتخابات المهندسين 2022 الشكر للمهندس هاني محمد محمود، رئيس اللجنة ولأعضائها علي كل المجهودات الكبيرة والدقة الفنية و النزاهة والشفافية التامة مع المرشحين في إجراءات العملية الإنتخابية التي إستمرت 3 شهور متصلة دون راحة» حسب البيان، كما وجه الشكر أيضا لرؤساء وأعضاء اللجان الإنتخابية الفرعية بكافة النقابات الفرعية وكذلك المهندسين والعاملين بالجهاز الإداري بالنقابة المشاركين بالإنتخابات علي ما بذلوه من مجهودات وتحملهم مشقة السهر والسفر والتنفيذ لكل التجهيزات والمتطلبات وكذلك التزامهم التام بالإجراءات والضوابط التنظيمية والحيادية الكاملة في كافة المقار الإنتخابية بالمحافظات» بحسب تعبيره.

الجمعية العمومية لنقابة المهندسين

ومن المقرر أن تعقد غدا الخميس الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين بحضور المهندس هاني ضاحي، في الثانية عشرة ظهرا، ومن المقرر أن يعلن زيادة معاشات النقابة لتتجاوز قيمتها ألف جنيه، كما يناقش الاجتماع السياسة العامة للنقابة وعرض إنجازات العام الماضي، واعتماد ميزانية النقابة عن 2021، إضافة لمناقشة اعتماد الموازنه التقديرية لعام 2022 وتعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه، فضلا عن النظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء إلى النقابة وذلك فى المواعيد القانونية قبل إنعقاد الجمعة العمومية بأسبوعين.

ويشترط لاكتمال النصاب حضور ربع عدد الأعضاء المقيدين بالنقابة الذين سددوا اشتراكاتهم المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية التى تسبق السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة 2020، فاذا لم يكتمل العدد سيتم تأجيل الاجتماع ساعتين، ويكون اجتماع الجمعية العادية الثانية صحيحاً إذا كان عدد الحاضرين 300 عضو على الأقل وإلا تأجل الاجتماع ساعتين، وتكررالدعوة حتى يكتمل العدد، ولا يجوز للجمعية أن تنظر فى غير المسائل المدرجة فى جدول أعمالها قبل الاكتمال.