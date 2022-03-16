كيفية وخطوات التقديم على مقابر جاهزة في أكتوبر والشيخ زايد والجيزة

تعمل وزارة الإسكان على تقديم كل ما يحتاج إليه المواطن للمعيشة أو الموت، فلا تتوقف عن طرح شقق سكنية فقط، وإنما أعلنت عن طرح 465 مقبرة للمسلمين في عدة مدن، مشيرة إلى فتح باب التقديم لحجزها والحصول عليها، وفقا لما أعلن عنه المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشؤون العقارية والتجارية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» فيما يلي كيفية التقديم على المقابر التي أعلنت عنها وزارة الإسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

كيفية وخطوات التقديم على مقابر للمسلمين

على الراغبين في حجز المقابر المعلن عنها، أن يتوجهوا إلى مقر جهاز مدينة أكتوبر الجديدة للحصول على كراسة الشروط والمواصفات.

يتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة، طبقا لما نصت عليه كراسة الشروط.

يتم تقديم المستندات والبيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم بجهاز مدينة أكتوبر الجديدة.

حجز المقابر سيكون خلال الفترة من يوم 3 أبريل حتى 27 أبريل المقبل.

وأعلنت وزارة الإسكان عن طرح عدد من المقابر للمسلمين بمدينة أكتوبر الجديدة وتصل مساحة المقابر المعلن عنها إلى 40م2، ويحق التقديم لهذه المقابر من قبل ساكني مدينة 6 أكتوبر، أكتوبر الجديدة، الشيخ زايد، حدائق أكتوبر، محافظة الجيزة بكل أحيائها وضواحيها وذلك بنظام مقابل الانتفاع.

شروط الحصول على مقبرة

لابد أن يكون المتقدم للحصول على مقبرة شخصاً طبيعياً مصري الجنسية، وليس شخصاً معنوياً فلا يتم قبول تقديمات أي شركة أو مؤسسة.

كما يشترط أن يكون من قاطني إحدى المدن المذكورة أعلاه، وألا يكون قد حصل على مقبرة سابقا له أو لأحد أفراد أسرته، ولا يتم قبول من سبق تقديم أحد أفراد أسرته للحجز، حيث يشترط ألا يتقدم أكثر من فرد للأسرة.

كما طرحت وزارة الإسكان أيضا مقابر في مدينة العاشر من رمضان في أول مارس الجاري، وينتهي التقديم عليها يوم 29 مارس، ويحق لقاطني مدن «العبور - الشروق - العاشر من رمضان» الحصول على هذه المقابر وذلك بنظام حق الانتفاع.