مزاد على 699 مقبرة جاهزة في العاشر من رمضان وأكتوبر.. تعرف على الشروط

أعلنت بوابة التعاقدات التابعة لـ وزارة المالية عن مزادين لبيع المقابر الجاهزة للمسلمين بالتنسيق مع وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لافتة إلى طرح 699 مقبرة بمناطق العاشر من رمضان و6 أكتوبر.

مزاد مقابر العاشر من رمضان

وقالت بوابة التعاقدات إنّ المزاد الأول للمقابر سيقام في 29 مارس الجاري، الخاص بطرح مقابر جاهزة بمدينة العاشر من رمضان بمساحة 40 م وعددها 234 مقبرة بنظام القرعة العلنية وحق الانتفاع.

وقال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون التجارية والعقارية إنّ المقابر تحق لقاطني «العبور والشروق والعاشر من رمضان»، من خلال استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقًا للوارد بكراسة شروط الطرح، وذلك حتى يوم الثلاثاء 29 مارس الجاري بجهاز مدينة العاشر من رمضان.

مزاد مقابر 6 أكتوبر

كما نشرت بوابة التعاقدات أن المزاد الثاني سيتم الإعلان عنه فى شهر أبريل المقبل ومضمونه طرح 465 مقبرة جاهزة للمسلمين لسكان مدن «6 أكتوبر - حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة - الشيخ زايد - أحياء وضواحي الجيزة»، وسيتم فتح باب التقديم بداية من 3 إلى 27 أبريل 2022 ويتم التقديم في جهاز مدينة أكتوبر .

شروط الحصول على مقبرة

يجب على المتقدم للحجز أن يكون شخصًا طبيعيًا، مصري الجنسية، وأن يكون من قاطني «العبور – الشروق – العاشر من رمضان - 6 أكتوبر - حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة - الشيخ زايد - أحياء وضواحي الجيزة»، وألا يكون قد سبق له تخصيص مقبرة أو لأحد أفراد الأسرة، وسيتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية للذين تنطبق عليهم الشروط.

يُذكر أن بوابة التعاقدات بالتنسيق مع الجهات المعنية تعلن عن مزادات خاصة بالجهات الحكومية وذلك تحت إشراف وزارة المالية وتم الإعلان عن المزادات من خلال المنصة الإلكترونية التابعة لبوابة التعاقدات الحكومية.