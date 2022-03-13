إزالة 2000 طن تراكمات مخلفات بناء بجوار مقابر حلوان (صور)

قامت فرق العمل بهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، بالتعاون مع المنطقة الجنوبية والإنقاذ المركزي بحلوان، بالدفع بمعدات وسيارات هيئة النظافة لرفع تراكمات من مخلفات البناء والرتش والهدم بمنطقة ورش العمرة بجوار مقابر حلوان، إذ رفعت 102 سيارة «قلاب» برفع مخلفات تصل لـ2000 طن تراكمات قمامة، وذلك وفق خطط هيئة النظافة برئاسة اللواء إيهاب الشرشابي رئيس الهيئة لرفع مستوى النظافة والتجميل والإنارة بكامل تجهيزاتها بالمنطقة الجنوبية حتى يشعر المواطن بالتحسن الملحوظ والفعال في منظومة النظافة الجديدة.

وأشاد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، بالمجهود المبذول من الإدارة المركزية للنظافة والإنقاذ المركزي، تحت إشراف مدير المنطقة الجنوبية ورؤساء الأفرع كلا في قطاعه ومنطقته ومدير الإنقاذ المركزي بحلوان من أجل استعادة المظهر الحضاري والجمالي والقضاء على أي تراكمات ومخلفات على الفور.

تنظيف محاور البساتين

كما دفعت فرق العمل بالمنطقة الجنوبية بالتعاون مع الإنقاذ المركزي، بمعدات وسيارات الهيئة في حملة نظافة مكبرة، برفع وتجريد الأتربة لجميع محاور ومداخل حي البساتين، تحت إشراف مدير المنطقة الجنوبية، وتكليف المهندس ممدوح اليماني مستشار رئيس الهيئة للنظافة لتنفيذ خطط رفع وتجريد الأتربة وغسيل وتطهير البلدورات والأرصفة بكافة أرجاء المنطقة الجنوبية.

فازات ديكورية من كوبري الفنجري حتى نفق الأزهر

من ناحية أخرى، انتهى رجال الورش الإنتاجية التابعة لهيئة النظافة من الجزء الثاني من وضع الفازات الديكورية من كوبري الفنجري حتى نفق الأزهر، بطول الطريق بمحور العروبة بصلاح سالم، والتعاون مع الإدارة المركزية للتجميل لزراعة تلك الفازات الديكورية لإظهار الطريق بالمظهر اللائق، وإضافة لمسة جمالية بطول الطريق تحت إشراف المهندس أسعد محمد مدير عام الورش الإنتاجية، والمهندس هشام عبدالرازق رئيس المركزية للتجميل، والمهندس أحمد صبري رئيس فرع الهيئة بالوايلي، والمهندس محمد حسين مدير الحدائق والتشجير بالمنطقة الغربية.

وفي سياق متصل، قامت فرق العمل بالمنطقة الشمالية بأعمال تنظيف شوارع حيي الشرابية والأميرية وتجريد الأتربة للبدء في تنفيذ خطط غسيل الأرصفة والبلدورات وتطهير الشوارع في إطار حرص الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة على إشعار المواطنين بالتحسن الملحوظ في عملية النظافة والجمع السكني بالمنطقة.