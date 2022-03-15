كارمن سليمان عن زيارتها مستشفى بهية: «حاسة إني في بيتي»

أعربت الفنانة كارمن سليمان عن سعادتها لقيامها بزيارة خاصة لمستشفى بهية لعلاج سرطان الثدي وهي المرة الثانية التي تزور فيها كارمن تلك المستشفى.

كارمن سليمان: سعدت بزيارة بوتيك بهية للملابس

قالت كارمن لـ«الوطن» عن تلك الزيارة «دوما ما أشعر بكوني في منزلي حين ما أزور مستشفى بهية، وأحب دوما ما أقابل تلك السيدات الشجيعات اللاتي يحاربن هذا المرض اللعين، فهم دوما ما يمدونني بطاقة إيجابية كبيرة».

وأضافت «أجمل ما قمت به في تلك الزيارة هذه المرة هو زيارة بوتيك بهية وبيكون فيه كل حاجة ممكن يحتاجوها من ملابس واكسسوار».

وأشارت كارمن إلى أنها فى انتظار افتتاح مستشفى بهية التى من المقرر افتتاحها في منطقة الشيخ زايد العام المقبل.

كارمن سليمان: أنتظر افتتاح بهية في الشيخ زايد

يذكر أن الفنانة كارمن سليمان كانت قد طرحت مؤخرا أغنية خليجية بعنوان «خيرة» عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب والأغنية الجديدة من كلمات عبداللطيف آل الشيخ، وألحان عبدالقادر الأحمد وتوزيع محمد عصمت ووتريات أحمد فرحات وبركشن إيهاب فاروق وساكسوف وسام خصاف وجيتار مصطفى أصلان.

إنتاج الأغنية شركة سي إس ميوزيك، التى تعني باختصار اسم زوجته الفنانة كارمن سليمان باللغة الإنجليزية وهي الشركة التي أطلقها زوج كارمن الفنان مصطفى جاد.