«الصحة» تستعد لاستقبال شحنة جديدة من لقاح كورونا الأسبوع المقبل

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه من المقرر استقبال شحنة جديدة من لقاح كورونا خلال الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن الشحنة ستخضع إلى التحليل من قبل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية.

فائض من اللقاحات يكفي لتطعيم 50 مليونا

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مصر لديها فائض من اللقاحات يكفي لتطعيم ما يقرب من 50 مليون مواطن، لافتًا إلى عدد المواطنين الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، بلغ نحو 41 مليون شخص، في حين حصل 31 مليونًا على الجرعة الكاملة.

وأضاف «عبد الغفار»، أن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا التي سجلتها مصر، تنوعت بين ارتفاع درجة الحرارة وإحمرار موضع التطعيم وحكة بسيطة وتكسير في العضلات وتنميل في الكتف، وتزول في غضون يومين لا أكثر.

موقف الوضع الوبائي في مصر

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر آمن عن الأوقات السابقة من حيث عدد الإصابات والوفيات، مشيرا إلى التوجيهات المكثفة للتوسعات في التطعيمات على مستوى مراكز تلقي لقاح كورونا، للوصول إلى المستهدف من التطعيم وهو 70% على شهر يونيو وتحقيق مناعة القطيع.

وأكد أن الوزارة قدمت مجموعة من التسهيلات العديدة لحجز المواطنين للقاح، وتوفيره في المولات التجارية ومحطات المترو والأكشاك من خلال فرق طبية خاصة بالوزارة.

الخط الساخن لوزارة الصحة

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين، التواصل مع الخط الساخن للوزارة 105 وتلقي كافة الاستفسارات المتعلقة بفيروس كورونا والإطلاع على المستجدات من خلال المصادر الرسمية لها، وناشدت المواطنين بالالتزام التام باتباع الإجراءات الاحترازية.