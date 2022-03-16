كورونا اليوم في مصر.. «الصحة»: استقرار الوضع الوبائي للإصابات والوفيات

كشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان عن آخر مستجدات فيروس كورونا فى مصر، وقالت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها، إن الوضع الوبائي لفيروس كورونا فى مصر يشهد حالة من الاستقرار والطمأنينة من حيث معدل الإصابات والوفيات، وتابعت الوزارة من المتوقع استمرار انخفاض أعداد إصابات فيروس كورونا لمدة شهرين على الأقل من الان، مؤكدة أن اللقاحات لعبت دورا كبيرا في رفع معدلات الشفاء من الفيروس داخل مستشفيات العزل الصحي.

تطعيم 50% من المستهدف بلقاح كورونا

وأوضحت التقارير أن الوزارة طعمت أكثر من 50% من المستهدف من المواطنين بلقاحات كورونا، وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن كل الحاصلين على اللقاحات، وقالت إن جميع المواطنين الحاصلين على اللقاحات حالتهم الصحية جيدة، ولم تسجل وزارة الصحة والسكان أي أعراض جانبية غريبة أو خطيرة متعلقة باللقاح، وكل ما تم تسجيله هو الأعراض الجانبية المتعارف عليها وهي ارتفاع في درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وتكسير في عضلات الجسم وتنميل في الكتف، لافتة إلى أن هذه الأعراض تزول فى غضون يومين لا أكثر ولا تحتاج إلى الذهاب إلى الطبيب.

أهمية اللقاحات في رفع معدلات الشفاء من الفيروس

وأضافت التقارير التى أصدرتها وزارة الصحة والسكان إلى أهمية اللقاحات فى السيطرة على الفيروس والحد من انتشار الفيروس، مشيرة إلى أن اللقاحات تعمل على تخفيف شدة الأعراض وتجعلها متوسطة وبسيطة، مؤكدة أن اللقاحات عملت على جعل إصابات فيروس كورونا فى مصر بسيطة جدا ولا تحتاج إلى الدخول إلى المستشفيات، وخففت الضغط على المنظومة الصحية.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها وصفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعى، وأكدت استمرار رفع أعلى درجات الغستعداد القصوي على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا.