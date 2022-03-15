توضيح عاجل من «الصحة» عن فعالية لقاحات «كورونا» للسيدات الحوامل والأجنة

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة للسيدات الحوامل متعلقة بلقاح كورونا ومدي مأمونية اللقاح في حال الحصول عليه، وقالت الوزارة في منشور رسمي لها أصدرته، منذ قليل، إن لقاحات كورونا آمنه وفعالة ولا ضرر من الحصول عليها، حيث أثبتت الدراسات مأمونية اللقاحات على السيدات الحوامل وأيضا الأجنة ودورها في وقايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

الصحة: حصول الحوامل على لقاح فايزر يحد من انتشار الفيروس

وأجازت وزارة الصحة والسكان لقاح فايزر للسيدات الحوامل، وأوصت بأهمية الحصول علي لقاح كورونا للسيطرة على الفيروس والحد من انتشاره والانتهاء من تطعيم 70% من المواطنين بنهاية العام الجاري والوصول الي مناعة القطيع، مشددا علي أهمية لقاحات كورونا، مشيرة إلي أنه حال الإصابة بالفيروس، يعمل اللقاح على تخفيف الأعراض وجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.

واوضحت وزارة الصحة والسكان، عدد جرعات لقاح فايزر، وقالت إنه عبارة عن جرعتين يفصل بينهم 21 يوما، مشيرة إلى أن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وإحساس بالتعب وتنميل في عضلة الكتف والرغبة في النوم، مؤكدة أن هذه الأعراض الجانبية تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلي معاينة طبيب.

انخفاض ملحوظ في أعداد اصابات فيروس كورونا

وتابعت وزارة الصحة أن المنحني الوبائي لفيروس كورونا يشهد انخفاض ملحوظ في أعداد اصابات فيروس كورونا من حيث الإصابات والوفيات، وطالبت من المواطنين توخي الحذر لضمان استقرار المنحني الوبائي والاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.

واكدت وزارة الصحة والسكان استمرار رفع اعلي درجات الاستعداد القصوي بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس.