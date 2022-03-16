العليا للفيروسات تحذر من التجمعات العائلية في رمضان وتحدد اشتراطاتها

شدّدت الدكتورة وجيدة أنور، الأستاذة بكلية الطب جامعة عين شمس، و عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والتسجيل للحصول على اللقاح والجرعة التنشيطية الثالثة للوقاية من الفيروس، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة و ضرورة ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل .

عزومات رمضان 2022

وحذّرت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، من التجمعات خلال شهر رمضان المقبل، موضحة عدد من الاشتراطات التي يجب توافرها حال تنظيم أية عزومات أو تجمعات بين أفراد الأسرة والأهل في ظل أزمة كورونا، أبرزها تقليل الأعداد قدر الإمكان، وأن يكون جميع الأفراد محصنين بـ لقاح كورونا، وحال وجود أي أعراض للمرض لدى أي شخص يجب عليه تجنب الحضور، ويجب على غير المطعمين باللقاحات الابتعاد عن التجمعات والالتزام الشديد بالإجراءات الاحترازية.

استعدادات المستشفيات

وتابعت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي، أنّ اللجنة العليا وجهت عددا من التوصيات لكل من وزارتي الصحة والتعليم العالي بشأن المستشفيا الجامعية والحكومية، أبرزها الاستعداد التام لأي طوارئ أو أزمات أو سيناريوهات بشأن كورونا، مع التأكيد على ضرورة توافر المستلزمات الطبية من أدوية وغيره بمختلف القطاعات، والتواصل الدوري مع الجهات المعنية لتلبية أي متطلبات، فضلا عن التزام الأطقم الطبية بإجراءات الوقاية من العدوى.