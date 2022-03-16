عاجل.. عطل مفاجئ في الخط الثاني لمترو الأنفاق وزحام على أرصفة المحطات

تعطلت حركة مسير القطارات بالخط الثاني في مترو الأنفاق، قبل قليل، بشكل مفاجئ، وتحديدا في محطة الأوبرا، ما تسبب في حدوث زحام على أرصفة محطات الخط الثاني «شبرا الخيمة - المنيب»، وذلك حسب ما أكد مصدر مسؤول، في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق

عطل بقطارات الخط الثاني بشكل مفاجئ

وقال المصدر في الشركة مترو الأنفاق، إنّ حركة القطارات بالخط الثاني للمترو بمحطة الأوبرا تعطلت بشكل مفاجئ، وجار إصلاح العطل لعودة حركة القطارات إلى طبيعتها، موضحا أنّ الشركة تنفذ جميع الصيانات العاجلة والبسيطة والجسيمة بشكل دوري، للحد من أعطال القطارات.

نشر فرق الصيانة والطوارئ بالمحطات

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أنّه جرى تشكيل فرق صيانة وطوارئ ونشرها على أرصفة المحطات، لمواجهة أي أعطال محتملة والعمل على إصلاحها فورا، لمنع تعطل حركة القطارات، مؤكدا أنّ الحركة ستعود لطبيعتها بعد دقائق معدودة، كما أنّ الشركة تواصل تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب من خطر الإصابة بعدوى الفيروس المستجد.

مترو الأنفاق: تجهيز قطارات إضافية استعدادا لرمضان 2022

وأكد المصدر، أنّ الشركة تجهز وتعمل على صيانة القطارات، استعدادا لقدوم شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أنّه سيتم تجهيز 10 قطارات إضافية للدفع بهما وقت الذروة الصباحية والمسائية طوال شهر رمضان 2022، لمنع زحام الركاب على أرصفة المحطات، ومنع تكدسهم داخل عربات القطارات، للحد من انتشار فيروس كورونا، موضحا أنّ العمل في رمضان سيبدأ من الساعة 5.15 صباحا وحتى الثانية صباح اليوم التالي.