أحدث جهاز لتفتيت حصوات الجهاز البولي يدخل الخدمة بجامعة المنيا

أكد الدكتور مصطفي عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، دعم مستشفى الكلى والمسالك البولية بالجامعة، وتزويده بأحدث جهاز لتفتيت حصوات الجهاز البولي بالموجات الصدمية، والذي يُعتبر من أحدث التقنيات في مجال تفتيت حصوات الجهاز البولي، وذلك في إطار سعي الجامعة لتطوير الخدمات العلاجية ورفع المعاناة عن كاهل المرضى.

نقلة نوعية في القطاع الطبي بالمحافظة

من جانبه، أشار الدكتور أيمن حسانين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بمحافظة المنيا، أن الجهاز هو أحدث الأجهزة الموردة من هيئة الشراء الموحد، والذي تم توريده بعد استجابة لمطلب واحتياجات المستشفى، وتم دخوله منظومة العمل بها، بما يمثل نقلة نوعية كبيرة في الخدمة التي يتلقاها المرضى.

تحقيق أعلى معدلات الأمان للمرضى

وأوضح الدكتور طارق خلف فتح الباب مدير مستشفى الكلى والمسالك البولية، أن الجهاز هو أحدث التقنيات في مجال تفتيت حصوات الجهاز البولي‎ ‎من خارج الجسم بدون جراحة وبدون منظار، حيث يتميز الجهاز بإمكانية التعرف على الحصوة باستخدام الأشعة السينية والموجات فوق الصوتية في ذات الوقت، ما يوفر أعلى معدلات الأمان بالنسبة للمرضى أثناء التفتيت، كما يعتمد الجهاز على تقنية «piezoelectric shock wave technology»، والتي تتميز بأنها تقوم بتفتيت الحصوات بدون ألم لتقديم خدمة طبية لائقة ومتميزة لأهالي محافظة المنيا.

وكانت جامعة المنيا أعلنت في وقت سابق عن تحقيق طفرة طبية في القطاع الصحي خلال السبع سنوات الماضية، ما كان له أثر بالغ في توفير أجود الخدمات الطبية والصحية لجميع المواطنين المترددين على المستشفيات الجامعية.