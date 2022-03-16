حكم نهائي بمنح الأطباء حافز جودة ومقابل جهود غير عادية: 100% من المرتب

أيدت المحكمة الإدارية العليا بشهادة صادرة من جدولها لعام 2022، بعدم طعن وزارة الصحة على الحكم التاريخي لصالح الأطباء ومنظومة الصحة بأكملها بمختلف التخصصات بالمستشفيات والوحدات الصحة التابعة لوزارة الصحة الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بإلزام وزارة الصحة بأن تؤدى للمدعية «ل.ن.إ» الطبيبة برعاية طفل منطقة وسط الطبية بالإسكندرية مقابل الجهود غير العادية وحافز جودة الأداء بنسبة 100% من المرتب الأساسى شهرياً شاملاً العلاوات الخاصة المضمومة، على أن تصرف لها الفروق المالية المترتبة على ذلك حتى تاريخ إحالتها للمعاش.

حيثيات الحكم

قالت المحكمة برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة إنه سعياً للنهوض بمستوى الأطباء فإنهم يستحقون مقابل جهود غير العادية للعاملين بوحدات الرعاية الصحية الأساسية وكذلك العاملين بالوظائف الإشرافية بديوان عام وزارة الصحة والسكان ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمناطق والإدارات الصحية التابعة لها وكافة منظومة العمل الصحية، وذلك طبقاً للفئات وبالنسب الموضحة والفئات المستحقة لمقابل الجهود غير العادية.

بداية القصة

وانتهت المحكمة أنه متى كان الثابت بالأوراق أن المدعية كانت تشغل وظيفة طبية بوحدة رعاية طفل بمنطقة وسط الطبية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية فإنها تعتبر من العاملين بوحدات الرعاية الصحية الأولية وصحة الأسرة ضمن فئات الأطباء البشريين «منشآت بالمدينة» وإذ لم تقدم الجهة الإدارية دليلا دامغا ينال من كفاءة المدعية وأدائها لأعمال وظيفتها طبيبة للطفل على الوجه الأكمل، ومن ثم فهى تستحق مقابل الجهود غير العادية وحافز جودة الأداء المرتبط بتقييم الأداء بنسبة 100% من المرتب الأساسي شهرياً شاملاً العلاوات الخاصة المضمومة، على أن تُصرف لها الفروق المالية المترتبة على ذلك حتى تاريخ إحالتها للمعاش.