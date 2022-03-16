موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني.. 7 مايو المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الشهادة الإعدادية، الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2021/2022، طبقاً للخريطة الزمنية للدراسة والمعتمدة من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

7 مايو.. بدء امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنّ امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 تبدأ يوم 7 مايو المقبل، وعقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة يوم السبت 11 يونيو، مشيرة إلى أنّ الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية ستبدأ يوم السبت 21 مايو.

وتستعد المديريات التعليمية، بمختلف محافظات الجمهورية لامتحانات الشهادة الإعدادية بتلقي طلبات الراغبين في العمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل ومراقبي كنترول لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأكدت المديريات التعليمية، في خطاب مرسل للإدارات التعليمية، أنّ تقديم الطلبات بالإدارة التعليمية التابع لها المرشح خلال أسبوع من تاريخ الإعلان، لافتة إلى أنه حال عدم ترشح أي من مديري المدارس أو الوكلاء للجان يحق للجنة توزيعه على أي عمل طبقًا لوظيفته على الكادر.

شروط التقدم للترشح في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية

وأعلنت المديريات التعليمية، شروط التقدم للراغبين في المشاركة بـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 من رؤساء لجان ومراقبين أوائل ومراقبي كنترول وهي كالتالي:

- ألا يكون المتقدم من المحالين للمعاش قبل 31 أغسطس 2022.

- أن يكون المتقدم من شاغلي وظيفة (معلم أول أ) على الأقل وعلى رأس العمل.

- ألا يكون محرومًا من أعمال الامتحانات أو محالاً للمحكمة التأديبية أو الجنائية أو تم مجازاته بالخصم في مخالفة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.

- ألا يكون له أقارب بالصف الثالث الإعدادي حتى الدرجة الرابعة على مستوى المحافظة.