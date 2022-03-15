«التعليم» تحدد قواعد استرداد مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2022

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قواعد استرداد مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2022، موضحة قيمة المصرفات هى 14100 جنيه يتم تسديدها إلكترونياً، لافته إلى أن المدارس المصرية اليابانية تجربة متميزة للطلاب والمعلمين، حيث يتم تدريس المناهج المصرية 2.0 الجديد باللغة الانجليزية والمطورة والتي تهدف بشكل مباشر إلى إعادة تشكيل نظرة المجتمع للتعليم من خلال تحسين أداء المعلم.

قواعد استرداد مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2022

وأوضحت الوزارة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمدارس اليابانية، أنه بالنسبة لإسترداد المصروفات بناء على المادة 32 من القرار الوزاري رقم 420 يبدأ العام الدراسي في الأول من سبتمبر لذا يتم تطبيق القواعد الآتية:

-إذا كان التحويل قبل الأول من سبتمبر لا يتم خصم أي مبالغ مالية.

-إذا كان التحويل في الأول من سبتمبر أو بعد هذا التاريخ إلى قبل بداية الدراسة بيوم واحد يتم خصم ١٠% من القسط الأول.

-إذا تم التحويل بعد بدء الدراسة يتم خصم القسط الأول بالكامل.

-إذا تم التحويل بعد بدء الفصل الدراسي الثاني يستحق على ولي الأمر كامل المصروفات.

قواعد سداد المصروفات الدراسية على النحو التالى:

أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه في إطار التيسير على أولياء الأمور فيما يتعلق بسداد المصروفات الدراسية للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ تم اعتماد الطرق التالية لسداد المصروفات الدراسية على النحو التالى:

- السداد المباشر من خلال ماكينة الدفع المباشر POS بالمدرسة لكامل المصروفات الدراسية والكتب الدراسية والزي المدرسي.

-السداد بفرع بنك مصر لكامل المصروفات الدراسية والكتب الدراسية والزي المدرسي بموجب أصل إيصال/ إيصالات السداد ولا يتم قبول صورة من الايصال أو صورة على الواتس آب أو أي تطبيق أخر

-تقسيط كامل المصروفات من خلال بنك مصر لمن يرغب

-دفع المستحقات على ثلاث أقساط (القسط الأول في خلال أسبوع من إخطار ولى الأمر بقبول ملف الطفل، القسط الثانى في شهر نوفمبر، والقسط الثالث في شهر يناير).