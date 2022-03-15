عاجل.. «التعليم» تكشف تفاصيل محاولة انتحار طالبة بمدرسة دولية بأكتوبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل واقعة محاولة انتحار طالبة أمس الاثنين 15 مارس، بمدرسة دولية بمدينة السادس من أكتوبر، في أثناء اليوم الدراسي.

«التعليم»: الطالبة بخير وخرجت من المستشفي

وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، إنَّ محاولة انتحار الطالبة حدثت أمس الاثنين بالمدرسة في أثناء اليوم الدراسي، إذ جرى نقل الطالبة إلى إحدى المستشفيات القريبة من المدرسة في وقتها، مع عمل كل الإجراءات اللازمة.

التحقيق في الواقعة

وأشارت وزارة التعليم إلى أنَّه تمّ الاطمئنان على حالة الطالبة، والتأكّد من صحتها وخروجها من المستشفى، والتحقيق في الواقعة لمعرفة الدوافع التي أقدمت الطالبة بسببها على الانتحار، مشيرة إلى أنَّه جار معرفة التفاصيل والدوافع التي قدمت بسببها على الانتحار.