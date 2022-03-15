المعاينة الأولية تكشف سبب حريق مصبغة قويسنا: ماس كهربائي

كشف مصدر أمني بمحافظة المنوفية، قبل قليل، عن أسباب الحريق الهائل الذي اندلع في مصبغة للملابس بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا، مساء أمس الاثنين، وتسبب في إصابة 4 عمال، إضافة إلى خسائر مادية كبيرة، وأوضح المصدر أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن سبب الحريق يرجع إلى حدوث «ماس كهربائى»، تسبب في اشتعال النيران بعدد من الأجهزة والمعدات داخل المصبغة، وأضاف أن التحقيقات مازالت جارية، وتم استدعاء فريق من خبراء الأدلة الجنائية لاستكمال التحقيقات.

تفاصيل حريق مصبغة قويسنا

وأضاف المصدر الأمني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحريق تسبب في إصابة 4 عمال في المصبغة، فضلاً عن خسائر مادية في الماكينات والمواد الخام داخل المصبغة، موضحاً أنه جرى تحول اثنين من المصابين إلى المستشفي الجامعي في المنوفية، لاستكمال العلاج بقسم الحروق، مؤكداً أن جهات التحقيق عاينت مكان الحريق، وسؤال مالك المصبغة والعاملين فيها عن أسباب الحريق.

إصابة 4 عمال في الحريق

تعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب حريق هائل مساء أمس، تسبب في إصابة 4 عمال، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بعدد 5 سيارات إطفاء، بقيادة العقيد رضا عبده، وكيل الحماية المدنية، إلى مكان الحريق، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المصانع والأماكن المجاورة، كما انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحريق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قويسنا العام.

وكان اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطاراً من الحماية المدنية بنشوب حريق في مصبغة للملابس في المنطقة الصناعية بقويسنا، وتمت السيطرة على الحريق، بعد الدفع بسيارات الإطفاء، وجرى إخطار الجهات المختصة لمباشرة تحقيقاتها، وسؤال العاملين ومسؤولي المصبغة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.