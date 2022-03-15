السيطرة على حريق بإحدى الشقق السكنية في إمبابة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق نشب أحد الشقة السكنية بمنطقة إمبابة، البداية عندما تلقى مأمور قسم شرطة إمبابة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حريق بإحدى الشقق السكنية بعقار كائن بشارع السلام منطقة «الكيت كات»، دائرة قسم القسم.

الحماية المدنية تدفع بسيارة إطفاء

وعلى الفور، انتقلت قوة من القسم إلى مكان الحادث مصحوبة، بسيارات الإسعاف لنقل وإسعاف المصابين، ودفعت وحدة الحماية المدنية بالجيزة بسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، وتم فرض كردون أمني للسيطرة على النيران ومنع امتدادها، وتبين من معاينة رجال المباحث عدم وقوع مصابين.

كما كشفت المعاينة الأولية، أن الحريق ناتج عن ماس كهربي، وجرى السيطرة على النيران قبل انتشارها للعقارات المجاورة، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة، التي انتدبت عناصر الأدلة الجنائية لبيان ملابسات وقوع الحادث ومعرفة إمكانية وجود شبهه جنائية في تسببت في وقوع الحادث من عدمه.

وأمرت فرق البحث بسرعة استكمال تحرياتها حيال وقوع الحادث، وموافاة النيابة بالمستجدات.

السيطرة على حريق شب بمخبز في أوسيم

وفي سياق متصل تمكنت أجهزة الأمن من السيطرة على حريق نشب بمخبز بشارع عزبة الأبعدية بقرية القراطيين بجوار مستشفى بدائرة مركز شرطة أوسيم صباح اليوم دون وقوع إصابات.

بداية البلاغ

تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حريق بمخبز بمنطقة أوسيم، على الفور انتقلت قوة من القسم إلى مكان الحادث مصحوبة بسيارة إسعاف، كما دفعت الحماية المدنية بالجيزة، بسيارة إطفاء للسيطرة على النيران وتم التعامل معها وإخمادها وتم فرض كردون أمني لمنع انتشار النيران.

وكشفت المعاينة عن عدم وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم تحرير محضرا في الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق التي أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحريق تمهيدًا لتفريغها والتعرف على ملابسات الحادث.

كما طلبت سماع اقوال شهود العيان في الحادث الذين أقروا بعدم وجود شبهه جنائية حيال اشتعال النيران وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة.