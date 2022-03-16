بدء اجتماع وزراء دفاع الناتو حول أوكرانيا وأمين الحلف: سنواصل دعم كييف

بدأ اجتماع وزراء دفاع الناتو في بروكسل، قبل قليل، لمناقشة الأوضاع في أوكرانيا ،وفقا لما أوردته قناة «العربية»، في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقال أمين عام الناتو «ينس ستولتنبرج»: «سنواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا للدفاع عن نفسها»، فيما أعلنت وكالة الطاقة الدولية، أنّ العقوبات على النفط الروسي قد تسبب صدمة للاقتصاد العالمي، منوهة إلى خفض توقعات الطلب على النفط هذا العام.

العقوبات على النفط الروسي قد تسبب صدمة للاقتصاد العالمي

وفي سياق المفاوضات الجرية بين روسيا وأوكرانيا، قال مفاوض روسي: «نأمل التوصل لسلام بسرعة مع أوكرانيا رغم أن المباحثات الجارية صعبة و تسير ببطء».

وأضاف المفاوض الروسي، أن موسكو تريد أن تكون أوكرانيا حليفا محايدا مستقلا ولا تنضم لحلف شمال الأطلسي.