الرئيس الأوكراني سيجدد طلبه بمنطقة حظر جوي في كلمته أمام الكونجرس

أفادت قناة «العربية»، في نبأ عاجل أنّ الرئيس الأوكراني «فولوديمير زيلينسكى»، سيجدد خلال كلمته أمام الكونجرس الأمريكي اليوم، طلبه بفرض منطقة حظر جوي أعلى أوكرانيا.

ودعا البيت الأبيض، الرئيس الأوكرانى، أمس الأول، إلى إلقاء كلمة في الكونجرس، ومن المقرر أن يلقى «زيلينسكى»، كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي الأسبوع المقبل.

أمريكا تعلن عن مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار

في السياق، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، عن مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، فيما أعلنت السلطات الروسية أنّ أوكرانيا لا تظهر التزامًا جديًا بإيجاد حلول مقبولة من الطرفين خلال المفاوضات الجارية بينهما.

فيما يتوجه وزير خارجية تركيا إلى موسكو، اليوم، وكييف غدا لبحث وقف إطلاق النار وإيجاد حلول للأزمة.