ضبط 2.5 طن دقيق مجهولة المصدر وتحرير محاضر للمخابز المخالفة في البحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة، بالتنسيق مع مباحث التموين، حملات على المخابز لتشديد الرقابة عليها ومراقبة الأسعار، ومدى مطابقة الخبز للمواصفات والأوزان والحفاظ على الدعم وضمان وصوله لمستحقيه وضبط المخالفين.

دقيق مجهول المصدر

وأسفرت الحملات عن ضبط 2.5 طن دقيق فاخر مجهولة المصدر بأحد المخازن غير المرخصة بمركز المحمودية، وتحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، و3 محاضر لمخابز سياحية تعمل بدون ترخيص.

وفي مركز الدلنجات، حُررت 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما ضبطت الحملات في مركز بدر مخبزين أنتجا خبزا ناقص الوزن، ومخبزا آخر ينتج خبز غير مطابق للمواصفات.

تحرير محاضر للمخابز

وتمكنت إدارة تموين النوبارية من تحرير 6 محاضر لمخابز سياحية تدار بدون ترخيص، ولعدم الإعلان عن الأسعار، وكذلك تحرير 11 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر توقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو عذر قهري في كوم حمادة.

كما حُررت 4 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، و5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة بمركز رشيد، وأيضا تحرير 4 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، و5 محاضر لمخابز سياحية لعدم الإعلان عن الأسعار.

وحررت الحملات أيضًا 20 محضر تبديد وإعدام أحراز بوادي النطرون، وفي مدينة دمنهور تم ضبط مصنع ملبن كعك غير مرخص وتنعدم به الاشتراطات الصحية، ويقلد علامات تجارية معروفة ويستخدم مواد خام مجهولة المصدر.