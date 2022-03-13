غلق وتشميع مخزن به 88 طن دقيق وزيوت بقصد احتكارها في الجيزة

واصلت أجهزة الأحياء والمراكز والمدن والقرى التابعة لمحافظة الجيزة، بالتنسيق مع مديرية التموين بالمحافظة، حملاتها المكبرة لضبط أسعار السلع والمنتجات، ضمن خطة الحكومة للقضاء على المحتكرين.

تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق

وأعلنت محافظة الجيزة، في بيان صادر عنها اليوم، أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شدد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والتصدي لحجب أو احتكار السلع، ومنع المغالاة في الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

تنسيق دوري مع مديرية التموين

وأكد محافظ الجيزة ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق والتنسيق الدوري مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية المعنية، لضبط المخالفين، مشددًا على ضرورة تفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى الخاصة بالتعاملات في الأسواق، وزيادة حملات التوعية لمنع استغلال المواطنين.

حملات مكبرة

وأكدت محافظة الجيزة، في البيان، أن أجهزة حي الوراق تمكنت خلال الحملة المكبرة التي شنتها من ضبط مخزن يُدار بدون ترخيص بحي الوراق، وبه 88 طن دقيق وزيوت وسمن بقصد احتكارها وبيعها بأزيد من سعرها، وذلك خلال حمله مكبرة بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين، وشملت المضبوطات 70 طن دقيق فاخر، و12 طن زيت، و6 أطنان سمن نباتي.

وأشارت المحافظة إلى أن الحملة أغلقت وشمعت المخزن، وتم التحفظ على السلع بمخزنها، واتخاذ الإجراءات القانونية من قبل مديرية التموين.

إزالة سوق عشوائي

في سياق آخر، أزالت محافظة الجيزة من خلال حي شمال الجيزة أحد أقدم الأسواق العشوائية المتواجدة بالمنطقة أعلى نفق المنيرة بشارع المطار، حيث تم إزالة 36 باكية و7 أكشاك وفتارين مجاورة للسويقة، مع توفير أماكن بديله للبائعين، تمهيدًا لتطوير مدخل شارع المطار أعلى نفق المنيرة ورفع كفاءته.