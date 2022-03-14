«التموين»: جميع المخابز مؤمنة باحتياطي دقيق 5 أيام.. ومخزون القمح آمن

أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن جميع المخابز البلدية التي تنتج رغيف الخبز البلدي المدعم على منظومة الدعم، مؤمنة بمخزون من الدقيق يكفي حتى 5 أيام، فضلا عن صرف حصة كل مخبز يوميا من المطاحن، بسبب توافر مخزون القمح في المطاحن.

استمرار إنتاج الخبز البلدي بوفرة من مخزون الدقيق

لفتت مصادر وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن عمليات إنتاج الخبز البلدي المدعم على بطاقة التموين، مستمرة كما هي دون أي عوائق منعكسة من الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ووقف استيراد القمح من الدولتين، بسبب عمليات الحرب.

وأوضحت أن مخزون الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، يكفي حتى 5 أشهر، فضلا عن قرب موسم القمح الجديد للعام الجاري 2022، الذي سيزيد من حجم المخزون الاستراتيجي، حيث تأمل وزارة التموين، في توريد نحو 5.5 مليون طن قمح من المزارعين لموسم القمح الحالي، من أجل أن يكفي حجم الاحتياطي الاستراتيجي من سلعة القمح حتى شهر نوفمبر المقبل.

حافز إضافي للفلاحين لتوريد أردب القمح

وأشارت المصادر، إلى أنه فيما يتعلق بسعر توريد طن القمح، فإن الوزارة ستعلن قريبا عن حافز إضافي للفلاحين، لتوريد أردب القمح والحافز الإضافي للفلاح، الذي سيزيد عن 820 جنيهًا، وهو السعر المعلن منذ ما يقرب من 3 أشهر من وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، والدكتور السيد القصير وزير الزراعة.

الحكومة تنتج يوميا 270 مليون رغيف بلدي مدعم

وتنتج المخابز البلدية التابعة لوزارة التموين يوميا 270 مليون رغيف، حيث يتكلف إنتاج الرغيف البلدي المدعم سنويا حوالي 120 مليار رغيف سنويا، حيث يبلغ عدد المواطنين المستحقين للخبز البلدي 72 مليون مواطن كلهم مدرجين على منظومة الدعم التمويني.