ضبط 15 طن دقيق وكمية من اللحوم المجمدة بجنوب سيناء

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جنوب سيناء بحملة تموينية بدائرة قسم شرطة أول شرم الشيخ أسفرت عن ضبط ١٥ طن دقيق بدون مستندات تدل على مصدره وتم تخزينها داخل مخزن "بدون ترخيص" بقصد حجبه عن الأسواق، كما تم ضبط كمية من اللحوم المجمدة المصنعة "متغيرة الخواص وبدون أى بيانات تدل على مصدرها ومدة صلاحيتها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط صاحب مخبز سياحى لتخزينه دقيق مدعم

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مخبر سياحي في دائرة قسم شرطة المطرية، لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم والمنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء، وعُثر بداخل المخبز على 750 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم. وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.