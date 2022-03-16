ضبط 20 طن دقيق في مخزن بالطالبية بقصد احتكارها وبيعها بأعلى من سعرها

شن حي الطالبية، بالتعاون مع مديرية التموين بمحافظة الجيزة، حملة مكبرة؛ لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار؛ ما أسفر عن ضبط مخزن يدار بدون ترخيص.

ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على متابعة الأسواق وضبط الأسعار ومحاربة جشع التجار؛ بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الذي شدد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين بالأسعار.

المخزن يحتوي على 20 طن دقيق

ووفق بيان أصدرته المحافظة، اليوم الأربعاء، فإن المخزن يحتوي على 20 طن دقيق أبيض فاخر نوعه «استخراج 72%»، معبأ داخل أجولة بدون فواتير أو مستندات؛ بقصد احتكارها وبيعها بأزيد من سعرها.

التحفظ على 4 سيارات تستخدم في نقل الدقيق

وأشار البيان إلى غلق وتشميع المخزن والتحفظ على المضبوطات وتسليمها للجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية من قبل مديرية التموين، إلى جانب التحفظ على 4 سيارات تستخدم في نقل الدقيق.

كما قامت محافظة الجيزة، بالمرور على المحال التجارية بقرية صول ونزلة ترجم في مركز ومدينة أطفيح، وتم تحرير محضر غلق لفرع تجارة الجملة بأطفيح، ومحضرين عدم إعلان تسعيرة، بالإضافة إلى محضر عدم وجود شهادة صحية، ومحضر إدارة بدون ترخيص.