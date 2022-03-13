وصول 1500 سائح عبر ميناء الإسكندرية رغم سوء الأحوال الجوية

استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، في تمام السادسة من صباح اليوم، السفينة السياحية المالية الجنسية «MEIN SCHIFF.6» مالية الجنسية، والتي تحمل اكثر من 1500 من السائحين وأفراد الطاقم ، ومن المقرر مغادرة السفينة مساء اليوم متجهة إلى اليونان.

تداول 255 ألف طن بضائع في ميناء الإسكندرية

وفي سياق متصل، شهدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطا ملحوظا في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، رغم سوء الأحوال الجوية، حيث بلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة الصادر منها والوارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 255 ألف طن تقريبا، كما بلغ حجم الحاويات المتداولة الصادرة والواردة 1468 حاوية مكافئة.

وصول ومغادرة 22 سفينة

وفى ذات السياق، بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 22 سفينة خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية؛ أما بالنسبة لعدد السفن التى تباشر حاليا عمليات الشحن والتفريغ لمينائي الإسكندرية والدخيلة، فقد بلغت 49 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول و بضائع عامة.

اتخاذ الإجراءات الإحترازية

وشدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، وكذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئيه القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.