القوى العاملة تدرّب 50 من ذوي الهمم على «أفكار مدروسة لمشاريع ناشئة»

تشارك مديرية القوى العاملة في الإسكندرية مع عدد من الكليات بجامعة الإسكندرية بمركز طه حسين لخدمات الطلاب ذوي الإعاقة، بالتعاون مع نادي ريادة الأعمال التابع لأكاديمية البحث والتكنولوجيا بجامعة الإسكندرية، في تقديم دورات لمدة يوم أسبوعيا حتى 8 مايو المقبل، عن ريادة الأعمال لطلاب جامعة الإسكندرية من ذوي الإعاقة البصرية والسمعية والحركية تحت عنوان «رواد الأعمال الأقوياء».

ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال

وقال ياسر سعيد، مدير المديرية، إنّ الدورات تأتي في ضوء البروتوكول الذي وقعه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، والذي يهدف إلى نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بين شباب الجامعة.

خطة التنمية المستدامة 2030

وأشار إلى أنّ الدورات تأتي في إطار خطة التنمية المستدامة 2030 التي تولي اهتماما كبيرا بالمشروعات الصغيرة، وتمكين الشباب وخصوصا في مجال ريادة الأعمال، وتحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور وائل نبيل، نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب والتعليم.

تدريب على إنتاج وتوليد أفكار ريادية مدروسة

وأضاف مدير المديرية أنّ الدورات تستهدف 50 من الشباب ذوي الإعاقة البصرية والسمعية والحركية، وترمي تدريبهم على إنتاج وتوليد أفكار ريادية مدروسة لمشاريع ناشئة قابلة للتنفيذ، حيث أُقيمت أول دورة وحضر افتتاح مشروعها الدكتورة منى مدير مركز طه حسين، وتفقد مدير المديرية المركز، وأثنى على تجهيزه بأفضل المعدات والأجهزة المساعدة للشباب.

كما حضر عمداء كليات التربية الرياضية بنين، وتربية رياضية بنات، والتربية النوعية، ومن مديرية القوى العاملة، مي مطاع مديرة إدارة بحوث العمالة، وإيفت عبدالمسيح مدير إدارة التدريب.