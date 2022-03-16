9 محاضر لمخابز مخالفة لمواصفات الخبز.. وإزالة 11 حالة تعد على الأراضي بالمنيا

حررت حملات رقابية 9 محاضر لمخابز مخالفة لمواصفات الخبز، بالإضافة إلى إزالة 11 حالة تعدٍ على أراضي الدولة بمحافظة المنيا، وفق توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لرؤساء الوحدات المحلية بمراكز المحافظة بشأن الاستمرار في تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 19 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والري.

إزالة حالات بناء في المهد بقرية قلوصنا

من جانبه، أعلن أحمد راشد، رئيس مركز ومدينة سمالوط، إزالة 11 حالة تعد على أراضي الدولة، منها 3 حالات بناء فى المهد بقرية قلوصنا بمساحة قيراط (23 سهمًا) وتسليمها لمسؤولي الزراعة للمتابعة المستمرة، و7 حالات وحدة محلية بمساحة 96 مترًا.

رصد محتكري السلع والمواد الغذائية

ووجه محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز المحافظة، بالاستمرار في تنظيم الحملات التموينية بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية، تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، برصد محتكري السلع والمواد الغذائية فى المحال التجارية ومراقبة المخابز البلدية وضبط الأسواق.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية بدائرة الوحدة المحلية لقرية دلجا، وأسفرت عن تحرير 9 محاضر للمخابز المخالفة، تنوعت بين نقص وزن ومواصفات وعدم إعلان ونظافة وعدم إعطاء بون، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.