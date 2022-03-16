تنفيذ إزالات تعدٍ على أراضي زراعية وأملاك الدولة بالشرقية

نفذت السلطات المحلية بمحافظة الشرقية حملات إزالة على أراضي الدولة، وذلك بعد تأكيد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي محاولة للبناء العشوائي دون ترخيص، سواء كان على أراضٍ زراعية أو أملاك دولة وفرض سيادة القانون على الجميع.

إزالة التعديات على أملاك الدولة في صان الحجر

وشنَّت رئاسة مدينة صان الحجر حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بناحية الوحدة المحلية بالناصرية، والتنبيه على المواطنين بسداد قيمة 15% من قيمة أرض أملاك الدولة.

وأسفرت الحملة على التنبيه على 10 حالات مخالفة بإجمالي مساحة 102 فدان بدفع 15% قيمة مقدم الثمن، وإزالة التعديات على أملاك الصرف بناحية الوحدة المحلية بالناصرية بـ13 حالة، جرى تنفيذ 7 حالات منها بمساحة 510 أمتار، وتعذر 6 حالات كونها مأهولة بالسكان.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

كما أزالت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد حالة بناء مخالفة بناحية الوحدة المحلية بكفر العزازي على مساحة 120 مترًا، عبارة عن شدة خشبية مبني بالمخالفة للقانون، وجرى التصدي لها وفك الشدة بالدور الأول علوي وإزالتها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة بلبيس، جرى التنسيق مع الوحدة المحلية بالبلاشون والقسم الهندسي للوحدة في حملة لإزالة والتصدي في المهد لأعمدة الدور الثالث علوي بعزبة مراد الكبرى التابعة لقرية ميت جابر على مساحة 100 متر، وتمت الإزالة كليًا واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.