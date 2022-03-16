«الداخلية» تصطحب الأطفال ذوي الهمم والأيتام في رحلة نهرية

نظمت وزارة الداخلية، زيارة لعدد من الأطفال ذوي الهمم، والأيتام من نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بمقر مركز التدريب البحري التابع للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وبرفقتهم عدد من المشرفين.

اصطحاب الأطفال في رحلة نهرية باللنشات

وأوضح بيان لوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، إلى أن الزيارة تمت بالتنسيق مع قطاعي حقوق الإنسان والشرطة المتخصصة، مشيرًا إلى أنه تمّ اصطحاب الأطفال في جولة داخل المركز، واضطلاعهم على جانب من مهام قوات الإنقاذ في مجال التعامل مع كافة البلاغات والمواقف الطارئة، بالإضافة اصطحابهم في رحلة نهرية باللنشات، وفي نهاية الزيارة تم التقاط الصور التذكارية.

ولاقت الزيارة استحسان الأطفال ومرافقيهم، وتوجهوا بالشكر لوزارة الداخلية على تلك اللفتة الإنسانية، التى تؤكد الوزارة على تفعيل الدور المجتمعي والتواصل مع كافة فئات المجتمع.