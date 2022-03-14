انطلاق منظومة التسجيل الإلكتروني لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالسويس

انطلقت منظومة التسجيل الإلكتروني لمنتفعي مشروع التأمين الصحي «الأمل» بمحافظة السويس، اليوم، في إطار السعي لتأسيس قواعد البيانات الخاصة بالمشروع القومي، من أجل التغطية الصحية الشاملة، ورفع كفاءة الخدمات الطبية بالمحافظة، وكانت الانطلاقة عبارة عن تنظيم تدريب عملي بقيادة المهندس مصطفى صادق مدير محور التحول الرقمي، بإدارة مشروع التأمين الصحي الشامل.

الحفناوى: ما يحدث ضمن إستراتجية الدولة 2030

الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس، قال إن هذا يأتي ضمن استراتيجية الدولة 2030 للتحول الرقمي، ومن أجل تحسين أداء الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، خاصة منظومة التأمين الصحي الشامل، الذي يخدم وسيستمر في خدمة المواطن المصري، بالتنسيق مع الدكتور محمد نشأت المنسق التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل.

مبادرة الأمراض المزمنه والاعتلال الكلوي وصحة المرأة

كما دفعت الشئون الصحية بالسويس، بفريق لتسجيل العاملين بشركة النصر للبترول بمنظومة التأمين الصحي الشامل، فضلا عن دفعها بفرق ضمن مبادرتي الأمراض المزمنة والإعتلال الكلوي وصحة المرأة المصرية، للشركة ذاتها، في إطار انتشار المبادرات الرئاسية داخل المنشآت الطبية وخارجها، من أجل الاطمئنان على صحة المواطنين والمواطنات.

المبادرة والعلاج مجاني

أوضح الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس، أن مبادرة الأمراض المزمنة والإعتلال الكلوي، تقدم خدمات الكشف عن الأمراض المزمنة (سكر، قلب، ضغط الدم).

وأضاف أن المبادرة تقدم خدمة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، وقياس مؤشر كتلة الجسم، بالإضافة إلى تقديم التوعية الصحية أيضًا للمترددين على المبادرة وكيفية الوقاية والمحافظة على الصحة العامة، لافتا إلى أنه في حالة التأكد من الإصابة بأمراض مزمنة، يتم إحالة المريض إلى المستشفيات لإجراء الفحوصات المتقدمة وتلقي العلاج بشكل دوري بالمجان، من خلال استخدام «كروت المتابعة» الخاصة بهم.