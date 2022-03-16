محافظ أسيوط يشيد بإجراءات الدولة لتوفير السلع الأساسية ومحاربة غلاء الأسعار

أشاد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لتوفير السلع الغذائية بالأسواق ومنافذ البيع المختلفة بأسعار مناسبة ومحاربة جشع بعض التجار من ضعاف النفوس، لافتا إلى تقديمه لكل سبل الدعم وتسخير إمكانات المحافظة والعمل على التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لضبط الأسعار ومحاربة الغلاء.

تخفيف العبء عن كاهل المواطنين

وأشار «سعد» إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مطالبا الجميع بعدم استغلال الأحداث العالمية الجارية سواء التاجر بزيادة الأسعار أو المواطن بتخزين السلع وشراء أكثر من احتياجاته الفعلية، مناشداً التجار وأصحاب المحلات والسلاسل التجارية بالتكاتف والوقوف جنباً إلى جنب مع أجهزة الدولة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون مغالاة وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم.

محاربة الغلاء على هامش معرض أهلا رمضان

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة محاربة الغلاء على هامش افتتاح معرض «أهلاً رمضان»، بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط، وعمرو أبوالعيون رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، ومحمد حمدي دسوقي، وحمادة زهيري، وأحمد حسين جودة أعضاء مجلس النواب، ومحمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، ومحمود ثابت أمين عام الغرفة التجارية بأسيوط، وإيهاب عبدالحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأيمن محروس رئيس حي شرق، وبعض أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية وأعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة.

وأضاف المحافظ أنه تم تشكيل لجنة برئاسة المهندسة فاطمة أحمد سكرتير عام مساعد المحافظة، وبعضوية كافة الجهات المعنية لدراسة وتنفيذ فعاليات أو مبادرات أو معارض بالتعاون مع القطاع الخاص أو الأحزاب بأماكن مختلفة على مستوى المحافظة.

تكثيف الحملات التموينية على الأسواق

ولفت «سعد» إلى تكثيف الرقابة وشن الحملات التموينية لضبط الأسعار ومنع احتكار أو إخفاء السلع والتأكد من سلامة وصلاحية اللحوم والدواجن والمواد الغذائية المعروضة بالأسواق والمحال بصفة دورية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، مشيرا إلى إطلاق حملة «خليك إيجابي» لتوعية المواطنين بالإبلاغ عن أية شكاوى أو بلاغات تتعلق بالتلاعب في الأسعار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجاري، وذلك لمواجهة جشع التجار.

وقال رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، «إننا نعمل جميعا من أجل بلادنا الغالية والوقوف يدا واحدة مع المواطن للمرور من هذه الفترة التي يمر بها العالم أجمع التي تتابعها أجهزة الدولة المصرية وتطوراتها على مختلف الأصعدة»، لافتا إلى التنسيق التام بين الغرفة التجارية والمحافظة وكافة الجهات المعنية في هذا الشأن والتعاون فيما بيننا لفتح منافذ ثابتة ومتحركة وشوادر بيع المواد الغذائية والسلع المختلفة بأسعار مخفضة للمواطنين.

توفير السلع الغذائية للمواطنين

وأشار نائب رئيس جامعة أسيوط إلى ضرورة التماسك والتكافل بين المواطنين بكافة فئاتهم من أجل المرور من هذه الفترة العصيبة التي يمر بها العالم وهو ما تعودنا عليه دائماً، مستشهداً بكتب التراث والتاريخ الحافلة بالمبادئ والقيم في عملية البيع والشراء وخاصة في الظروف المختلفة التي مرت بها مصر، مشيداً بالدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ومدى قدرتها على توفير الاحتياجات الفعلية والسلع الغذائية والأساسية للمواطنين.

فيما ألقى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، كلمة عن أهمية الصدقة والإنفاق وقت الأزمة من الناحية الدينية، ونبذ استغلال حاجة المواطنين، موضحا أن المغالاة في الأسعار واحتكار السلع حرام شرعا، فهو يندرج تحت بند أكل أموال الناس بالباطل، حيث أن الشريعة الإسلامية يسرت للناس سبل التعامل بالحلال لكي تكون أجواء المحبة سائدة بين المواطنين، مستعرضاً ومستعيناً بآيات قرانية وأحاديث شريفة عدة تدل على تحريم الاحتكار واستغلال حاجة الناس داعياً التجار وأصحاب المحلات ومنافذ البيع المختلفة بطرح السلع بأسعارها الطبيعية العادلة دون مغالاة أو ممارسة للاحتكار بالاضافة إلى التصدق والإنفاق في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين خاصة غير القادرين والأكثر احتياجا وحبذا مع اقتراب حلول الشهر الكريم.

خطوط ساخنة لتلقي شكاوى الأهالي

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن عن خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والاستجابة العاجلة لها بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومديرية التموين وجهاز حماية المستهلك بالمحافظة من خلال رقم الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة وغرفة إدارة الأزمات بالمحافظة لمواجهة أية طارئ وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.