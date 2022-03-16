وكيل تعليم بني سويف لمديري المدارس: مغادرتكم للمدرسة بعد خروج آخر طالب

وجه محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، مديري المدارس بالتوجه إلى مقر عملهم قبل طابور الصباح، وعدم مغادرة المدرسة قبل التأكد من مغادرة جميع الطلاب، وإغلاق صنابير المياه ومفاتيح الكهرباء والشبابيك، والتأكيد علي تواجد العامل النوبتجي في المدرسة وتشديد المتابعة اليومية للتأكد من تواجده وذلك في إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتكليفات الدكتور محمد هانئ محافظ بني سويف، بتكثيف المتابعة للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية وانضباط العاملين.

وكيل تعليم بني سويف يتفقد سير العمل داخل ديوان ومدارس إدارة ناصر

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، سير العمل داخل ديوان ومدارس إدارة ناصر التعليمية، وعقد لقاء مع الموجهين والمتابعين بحضور ايمن الكاشف مدير الإدارة ومحمد البدري مخلوف وكيل الإدارة، لمناقشة خطة العمل في الفترة المقبلة، وبحث سبل النهوض بالعملية التعليمية.

«عبد التواب»: لن نسمح بالتقصير في العمل

ووجه وكيل تعليم بني سويف بضرورة التعاون في العمل، مؤكداً تقديمه كل أوجه الدعم وتذليل كافة العقبات لتحقيق الانضباط والنهوض بالعملية التعليمية، ومشدداً على أنه لن يسمح بالتقصير في سبيل الارتقاء بالعملية التعليمية، وأن يؤدي كل فرد في المنظومة التعليمية دوره على أكمل وجه.

منع التصوير داخل المدارس دون إذن

كما وجه «عبدالتواب»، بضرورة الالتزام بمواعيد العمل الرسمية، والتزام الإشراف اليومي من بداية اليوم الدراسي، وحتى خروج الطلاب لتحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسي إلى جانب توزيع حصص المعلم الغائب أثناء الطابور مع غلق أبواب المدرسة عقب دخول الطلاب وتحديد مواعيد محددة لأولياء الأمور ومنع التصوير داخل المدرسة إلا بعد الرجوع للجهات المختصة، وتفعيل دور الأنشطة التربوية ولا سيما الإذاعة المدرسية واختيار البرامج التي تعمل على بناء شخصية الطلاب وغرس القيم والانتماء والولاء للوطن والتوعية بأهمية المشروعات الكبرى.

وأكد على ضرورة متابعة تنفيذ البرامج العلاجية للتلاميذ الضعاف بناء على تحليل نتائج الفصل الدراسي الأول واستخدام استراتيجيات التدريس المناسبة لكل مادة، مطالبا بتفعيل المجموعات الدراسية وتفعيل دور المعلم الأول في الاشراف على المعلمين داخل المدرسة، والالتزام بتوزيع الانصبة على المعلمين وتحديد العجز والزيادة، والتأكيد على عدم جمع أي أموال من الطلاب تحت أي مسمى، وكذلك تفعيل دور المشاركة المجتمعية ومن ناحية أخرى ناقش وكيل تعليم بني سويف الاستعداد لعقد امتحانات الصف الرابع الابتدائي لشهري فبراير ومارس والالتزام بالتعليمات الواردة من الوزارة بهذا الشأن.