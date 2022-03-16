العاهل السعودي يغادر المستشفى بعد إجراء فحوص طبية

غادر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، ظهر هذا اليوم الأربعاء مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بعد أن أجرى صباح هذا اليوم بعض الفحوصات الطبية وتغيير بطارية منظم ضربات القلب والتي تكللت بالنجاح.

خادم الحرمين الشريفين

ومن المقرر أن يخضع خادم الحرمين الشريفين لعدة أيام للراحة، حسب الخطة العلاجية، بحسب بيان للديوان الملكي السعودي، نشرته صحيفة عكاظ السعودية.