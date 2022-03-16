سويسرا تجمّد ممتلكات 200 فرد وكيان روسي مقربين إلى بوتين

أعلنت الحكومة السويسرية فرض عقوبات على 200 فرد وكيان روسي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

تجميد ممتلكات مقربين من بوتين

وأوضحت الحكومة السويسرية أنّ العقوبات شملت الأثرياء المقربين من بوتين ورجال أعمال روس، كما أشارت إلى تجميد ممتلكات أثرياء مقربين من بوتين.

عقوبات يابانية مرتقبة على روسيا

وفي السياق ذاته، أعلنت اليابان أنّها ستوقع عقوبات جديدة على روسيا لضمان منعها من استخدام العملات الرقمية، فيما بدأ اجتماع مجلس أوروبا في ستراسبورج مناقشة طرد روسيا من المجلس.

من جهتها، كشفت الرئاسة الأوكرانية، عن رفضها نموذج الحياد النمساوي والسويدي كما تقترح روسيا، موضحة أنّ الضمانات الأمنية يجب أن تكون محور المحادثات مع روسيا.

وتابعت الرئاسة الأوكرانية: «نصر على وجود ضمانات أمنية من موسكو خلال المفاوضات».