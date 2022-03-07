سعر رغيف الخبز خارج بطاقة التموين: يباع بجنيه واحد في المخابز السياحية

لجأت العديد من المخابز السياحية والتي تنتج الخبز السياحي الحر والذي يباع للمواطنين خارج منظومة الدعم إلى تغيير سعر رغيف الخبز خارج بطاقة التموين وذلك بسبب تغير أسعار أجولة الدقيق الحر الذي تستخدمه المخابز في إنتاج الخبز غير المدعم، إذ أكّدت المخابز السياحية أنَّ سعر رغيف الخبز يرتبط بسعر جوال الدقيق.

سعر رغيف الخبز خارج بطاقة التموين

وتحدد المخابز السياحية سعر رغيف الخبز خارج بطاقة التموين، بناء على حجم الرغيف الواحد، إذ تنتج المخابز السياحية أحجام وأوزان مختلفة من أرغفة العيش، ويصل سعر رغيف الخبز حاليًا في المخابز السياحية إلى جنيه للحجم الكبير ونصف جنيه للحجم الأقل، بمعدل 5 أرغفة بقيمة 5 جنيهات للحجم الكبير، و10 أرغفة بقيمة 5 جنيهات لحجم الرغيف الأقل بالنسبة للمخابز التي تنتج أكثر من وزن للرغيف.

سعر رغيف العيش في بطاقة التموين

فيما يستمر سعر رغيف العيش على بطاقة التموين عند 5 قروش للرغيف الذي يزن 900 جرام، وتبلغ حصة البطاقة التموينية من الخبز المدعم بناء على عدد أفراد كل بطاقة، حيث يحصل الفرد الواحد المقيد على بطاقة التموين على 5 أرغفة يوميًا من العيش بسعر 25 قرشًا خلال اليوم، فيما تحصل البطاقة المقيد عليها 4 أفراد على 20 رغيفًا بحد أقصى في اليوم الواحد جنيه لكل 20 رغيف بلدي مدعم.

120 مليار جنيه تكلفة إنتاج العيش البلدي سنويًا

ويبلغ عدد المواطنين المقيدين على منظومة دعم الخبز والمستحقين لصرف الخبز البلدي يوميًا 72 مليون مواطن تنتج لهم وزارة التموين يوميًا ما يقرب من 270 مليون رغيف بلدي مدعم من قبل المخابز البلدية التابعة لوزارة التموين بتكلفة إنتاجية تقدر بـ120 مليار رغيف سنويا.