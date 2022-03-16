تأهل فريق طلابي بجامعة أسيوط للمشاركة في إطلاق أول «هاكاثون مصري»

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على مساعي إدارة الجامعة الهادفة لتعزيز جهود الدولة المصرية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دعم التحول الرقمي، وكذلك السعي الدائم لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 بالتحول نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير وتشجيع أبنائها الطلاب، وتحفيزهم نحو المشاركة فى رسم ملامح الجمهورية الجديدة، ومواكبة كل ما هو جديد فى مجال إنترنت الأشياء.

تأهل طلاب أسيوط في هاكاثون مصرى

جاء ذلك تعقيباَ على التقرير المقدم لرئيس الجامعة من الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، حول تأهل طلاب كلية الحاسبات والمعلومات لأول مرة ضمن أربع جامعات على مستوى الجمهورية، للمشاركة في إطلاق أول «هاكاثون مصري» على مستوى الدولة في المدن الذكية للعاصمة الإدارية الجديدة، والذي تنظمه جامعة بنها، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركة «أمازون» العالمية، خلال الفترة من 24 إلى 26 مارس الجاري، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها.

«هاكاثون» يشهد تسابق فرق طلاب الجامعات

وأشار الدكتور شحاتة غريب إلى أن «هاكاثون» شهد تسابق فرق من طلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، للعمل على إيجاد حلول مبتكرة في مجالات مختلفة، وهي المباني الذكية، والمرافق الذكية، والحدائق الذكية، والنقل، المرور الذكي، والمستشفيات الذكية، والتدوير الذكي، والمراقبة الذكية، والطاقة الذكية، والإدارة الذكية، والمدارس، الجامعات الذكية.

أسماء المشاركين في «هاكاثون مصر»

وأوضحت الدكتورة تيسير حسن عبد الحميد عميدة كلية الحاسبات والمعلومات، أن الطلاب المتأهلين جميعهم من كلية الحاسبات والمعلومات، والذي يضم الطلاب محمود سيد يوسف قطب، والحسن محمد كامل، ورسم أسامة عبد المنعم، ونانسي علاء فوزي، ونورهان أحمد عبد الفتاح.

وأشار الدكتور علي حسين المدرس المساعد بقسم تكنولوجيا المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات والمشرف الأكاديمي على الفريق إلى إقامة الهاكاثون الأول في مجال المدن الذكية كان بغرض تعزيز وتحفيز الشباب من المبرمجين وأصحاب الأفكار والرؤى لتقديم أفكارهم الذكية ومشاريعهم البرامجية التي تساهم في تحسين مستوى المدن، كذلك الحرص على المساهمة في بناء العاصمة الإدارية الجديدة لتكون أول مدينة ذكية في مصر.

100 ألف جنيه جوائز

وذكر المشرف الأكاديمي على الفريق، أن الفائزين في الهاكاثون سيحصلون على جوائز مالية بإجمالي 100 ألف جنيه مصري مقدمة من جامعة بنها، إضافة إلى جوائز قيمة مقدمة من شركة «أمازون ويب سيرفيسز»، كما سيحظى الفائزون بفرصة كبيرة لتسويق ابتكاراتهم للجامعات الأهلية المصرية الجديدة.

حفل تنصيب اتحاد كلية التجارة

في سياق آخر، شهد الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، حفل تنصيب اتحاد طلاب كلية التجارة للعام الجامعي 2021/ 2022، والذي نظمته كلية التجارة برعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، وبحضور الدكتور عبد السلام نوير عميد كلية التجارة.