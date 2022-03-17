حظك اليوم برج الأسد الخميس 17-3-2022 مهنيا وعاطفيا.. انتبه لتوقيع الأوراق

يتميز مولود برج الأسد بأنه شخص قيادي بطبعه، شديد النشاط والحيوية في حياته العملية والعائلية، يكره الروتين والقيود، كما أنه شخصية استقلالية جدا، ويرفض الخضوع لقرارات الأخرين.

كما يتسم مولود برج الأسد، بأن عاطفي شديد الغيرة على شريك حياته، مرتبط جدا بأسرته ومحب لأصدقائه والمحيطين به، دائما ما يسعى إلى مساعدة الآخرين، ويتحمل أي مسئولية، لبق، جذب، يستطيع لفت الأنظار إليه في أي مناسبة اجتماعية يشارك فيها، لديه دائرة اجتماعية كبيرة، يسعى لاكتساب الثقة، ولكنه من الصعب أن يثق هو في الآخرين بسهولة.

حظك اليوم.. مولود برج الأسد عاطفيا

وقدمت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، نصيحة لمواليد برج الأسد، بضرورة عدم التسرع في اتخاذ القرارات، قائلة: «إن الأبراج غير داعمة لك اليوم، لهذا يجب التروي قبل اتخاذ أي قرار، والتفكير بشكل جيد في أي موضوع هام، كما يجب ألا تتسرع أبدا في إعطاء أي وعود، وفق حظك اليوم».

حظك اليوم.. مولود برج الأسد مهنيا

وتؤكد خبيرة الفلك والأبراج، أن هناك مشاكل في برجك اليوم، إذ أن القمر ونبتون، في وضعين متنافرين بمنزلي المال، لهذا عليك بالحذر الشديد اليوم، وعدم التسرع في الأمور المالية، وعليك اليوم أن تدرس جيدا حالتك المادية قبل اتخاذ أي قرار، وانتبه لحقوقك وفي توقيع الأوراق.