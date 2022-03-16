«حقك تنظمي» تقدم خدمات طبية لـ42 ألف سيدة خلال 3 أيام بالشرقية

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار «حقك تنظمي»، في يومها الثالث بالمرحلة الثانية، قدمت الخدمة الطبية لـ12874 منتفعة، ليصبح الإجمالي حتى الآن 41976 منتفعة بالمحافظة، إضافة لخدمات متابعة الحمل والفحص بالسونار وكشف النساء والباطنة والأطفال.

انطلاق المرحلة الثانية من حملة «حقك تنظمي»

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن المرحلة الثانية من حملة «حقك تنظمي» انطلقت صباح يوم الأحد الماضي، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتشمل المرحلة الثانية 10 إدارات صحية بالمحافظة هي العاشر من رمضان، وههيا، ومشتول السوق، والقنايات، والصالحية الجديدة، وكفر صقر، وصان الحجر، والقرين، ومنيا القمح، وديرب نجم.

فرق بعيادات طبية ثابتة ومتنقلة

وأوضح وكيل وزارة الصحة في الشرقية، تقديم الخدمات الطبية بها من خلال الفرق الطبية بالعيادات الطبية الثابتة والمتنقلة، بواقع 218 عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات مدعمة بخدمة الأخصائي، و12 عيادة طبية متنقلة لضمان وصول الخدمة إلي المناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقري بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة 113 طبيبا مدربا، و321 ممرضة، و426 رائدة ريفية ومثقفة سكانية، وتم التدريب الجيد لهم علي أعمال الحملة، مع التأكيد علي الدور الإعلامي، ودور الرائدات الريفيات في تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة، والتي تستمر لمدة 5 أيام حتي يوم الخميس القادم خلال الفترة من 13 حتي غداً الخميس 17 مارس 2022، مشيراً إلي أن المرحلة الأولي قدمت الخدمات الصحية للسيدات لعدد 56779 في 9 إدارات صحية بالمحافظة.