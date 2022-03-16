حالة الطقس غدا الخميس 17-3-2022 في مصر.. وتوقعات بعودة الشبورة
كتب:
انتصار الغيطانى
02:33 م | الأربعاء 16 مارس 2022
حالة الطقس غدا
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن حالة الطقس غدا الخميس 17/3/2022 في مصر، موضحة أنّ طقس الغد سيكون معتدلا، كما تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع بشكل تدريجي بقيمة تتراوح بين 3 و4 درجات على أنحاء الجمهورية كافة.
حالة الطقس غدا
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، فى بيان صادر عنها قبل قليل، اختفاء الرياح النشطة غدا من محافظات الجمهورية كافة، كما تعود الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر على الطرق الصحراوية والزراعية والقريبة من السطحات المائية، ومدن القناة، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، والطرق المودية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية.
وأوضحت هيئة الأرصاد، أنّ طقس الغد سيكون معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وحتى محافظات شمال الصعيد، فيما يسود طقس بارد على السواحل الشرقية والغربية، ومائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد.
درجات الحرارة غدا
جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس في مصر على النحو التالي:
القاهرة 19 10
الإسكندرية 17 11
طنطا 17 10
شبين الكوم 19 10
دمنهور 19 10
بلطيم 19 10
مطروح 16 10
السلوم 15 10
سيوة 16 09
بورسعيد 17 10
دمياط 17 10
الزقازيق 19 10
المنصورة 19 10
الإسماعيلية 19 10
السويس 19 10
العريش 16 09
رفح 15 08
رأس سدر 18 10
نخل 16 05
نويبع 19 13
طابا 19 13
كاترين 13 01
الطور 20 11
شرم الشيخ 22 15
الغردقة 22 12
مرسى علم 21 13
الفيوم 19 10
بني سويف 19 09
المنيا 20 07
أسيوط 21 07
سوهاج 21 08
قنا 22 09
الأقصر 25 010
أسوان 26 10
إدفو 24 10
أبو سمبل 23 10
الوادي الجديد 21 08
شلاتين 22 13
أبو رماد 22 13
حلايب 23 14
راس حدربة 23 15