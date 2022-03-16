حالة الطقس غدا الخميس 17-3-2022 في مصر.. وتوقعات بعودة الشبورة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن حالة الطقس غدا الخميس 17/3/2022 في مصر، موضحة أنّ طقس الغد سيكون معتدلا، كما تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع بشكل تدريجي بقيمة تتراوح بين 3 و4 درجات على أنحاء الجمهورية كافة.

حالة الطقس غدا

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، فى بيان صادر عنها قبل قليل، اختفاء الرياح النشطة غدا من محافظات الجمهورية كافة، كما تعود الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر على الطرق الصحراوية والزراعية والقريبة من السطحات المائية، ومدن القناة، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، والطرق المودية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنّ طقس الغد سيكون معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وحتى محافظات شمال الصعيد، فيما يسود طقس بارد على السواحل الشرقية والغربية، ومائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدا

جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس في مصر على النحو التالي:

القاهرة 19 10

الإسكندرية 17 11

طنطا 17 10

شبين الكوم 19 10

دمنهور 19 10

بلطيم 19 10

مطروح 16 10

السلوم 15 10

سيوة 16 09

بورسعيد 17 10

دمياط 17 10

الزقازيق 19 10

المنصورة 19 10

الإسماعيلية 19 10

السويس 19 10

العريش 16 09

رفح 15 08

رأس سدر 18 10

نخل 16 05

نويبع 19 13

طابا 19 13

كاترين 13 01

الطور 20 11

شرم الشيخ 22 15

الغردقة 22 12

مرسى علم 21 13

الفيوم 19 10

بني سويف 19 09

المنيا 20 07

أسيوط 21 07

سوهاج 21 08

قنا 22 09

الأقصر 25 010

أسوان 26 10

إدفو 24 10

أبو سمبل 23 10

الوادي الجديد 21 08

شلاتين 22 13

أبو رماد 22 13

حلايب 23 14

راس حدربة 23 15