هيئة الأرصاد الجوية: طقس غدا.. معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا، حيث يشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة ما بين 3-5 درجات، حيث يسود طقس معتدل على معظم أنحاء الجمهورية.

هيئة الأرصاد الجوية.. طقس غدا

هذا ومن جانبها أكدت الدكتورة منار غانم، بـ هيئة الأرصاد الجوية، على أن طقس غدا الخميس، سيشهد بداية الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة، خاصة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء، وحتى شمال الصعيد، حيث تسجل درجات الحرارة ما بين 19-22، حيث يسود طقس معتدل، في حين يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، حيث أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة 17-18 درجة مئوية، في حين يسود طقس مائل للحرارة على محافظات جنوب الصعيد، حيث أنه من المتوقع أن تسجل 26 درجة مئوية.

طقس غدا شديد البرودة ليلا

وأضافت غانم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه مع بداية ساعات الليل سيسود طقس شديد البرودة على جميع أنحاء الجمهورية، لهذا يجب عدم تخفيف الملابس الشتوية في تلك الفترة، مؤكدة على أن درجات الحرارة يومي الجمعة والسبت القادمين، ستواصل الارتفاع التدريجي، حيث ستسجل نحو 22 درجة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى، مع وجود اعتدال في حركة الرياح على كل الأنحاء، وعودة الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزاعية والطرق القريبة من المسطحات المائية، وهي شبورة ستنتهي على الثامنة صباحا، ولن تؤثر على الرؤية الأفقية على الطرق.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، في مصر على النحو التالي:

القاهرة 16 08

الإسكندرية 15 10

طنطا 15 08

شبين الكوم 16 09

دمنهور 15 09

بلطيم 15 11

مطروح 15 10

السلوم 15 09

سيوة 16 09

بورسعيد 15 10

دمياط 15 10

الزقازيق 16-08

المنصورة 16 09

الإسماعيلية 16 08

السويس 17 09

العريش 15 07

رفح 15 09

رأس سدر 18-11

نخل 15 04

نويبع 18 12

طابا 20 13

كاترين 12 01

الطور 17 11

شرم الشيخ 20 11

الغردقة 20-12

مرسى علم 19 13

الفيوم 16 07

بني سويف 16 08

المنيا 17 07

أسيوط 18 08

سوهاج 18 08

قنا 19 09

الأقصر 18 09

أسوان 20 10

إدفو 20 12

أبو سمبل 20 12

الوادي الجديد 19 08

شلاتين 22 13

أبو رماد 22 13

حلايب 23 14

رأس حدربة 23 15