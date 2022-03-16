عاجل.. إجازة للعاملين بـ«المهن الطبية» لإجراء انتخابات أطباء الأسنان غدا

قرر اتحاد نقابات المهن الطبية أن يكون غداً الخميس 17 مارس، إجازة لكافة العاملين بمبنى الاتحاد بجاردن سيتى، والذى يضم نقابات "الصيادلة، الأطباء البشريين، والأسنان، والبيطريين"، وذلك نظرا لانشغال المبنى باجراء انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة لاطباء الاسنان.

انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان

وتنطلق غدا الخميس انتخابات التجديد النفصي لنقابة أطباء الأسنان، وتجري انتخابات نقابة أطباء الأسنان كل عامين «تجديد نصفي»، لاختيار أعضاء مجلس النقابة العامة ومجالس النقابة الفرعية، بينما يجرى انتخاب النقيب ورؤساء النقابات الفرعية كل 4 سنوات، وفقا لقانون النقابة رقم 46 لسنة 1969 وكذلك لائحته التنفيذية.

إجازة للعاملين بنقابة الصيادلة

وفي سياق متصل، اتخذت النقابة العامة لصيادلة مصر قراراً بمنح العاملين بها إجازة غداً الخميس 17 مارس، على ان يتم استئناف العمل يوم الأحد المقبل 20 مارس.