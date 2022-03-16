توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يبدأ الطقس في التحسن بشكل تدريجي بداية من غد الخميس 17/3/2022، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف بنحو 3 لـ4 درجات، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، كما تخف برودة الطقس عن الأيام المقبلة، حيث شهدت مصر طقس شديد البرودة.

طقس معتدل الخميس والجمعة

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنّ طقس الخميس والجمعة يكون معتدل على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري حتى شمال الصعيد، كما يسود طقس بارد على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، مائل للدفء على جنوب سيناء، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، مع هدوء في نشاط الرياح، وتعود الشبورة المائية للظهور على بعض الطرق صباحا، من وإلى القاهرة الكبري، ومدن القناة، وشمال الصعيد، ووسط سيناء.

طقس السبت

وعن حالة الطقس السبت المقبل، فتكون معتدلة على الوجه البحري والقاهرة الكبري، ويسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشرقية والغربية، ودافء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، كما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أنحاء الجمهورية كافة، وتستمر الشبورة المائية في الصباح، ويعود نشاط الرياح الشمالية الشرقية على القاهرة والسواحل والوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 17 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 22، والصغرى 15.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20، والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26، والصغرى 11.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 18 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمي 20 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 14.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 19 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 14.