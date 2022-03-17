حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 17-3-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجوزاء يتسم بالتنوع الكبير، فهو يتمكن من التعامل مع مختلف المواقف التي تدور حوله ويكره الروتين، غير أنّ اهتماماته متنوعة، وقد يهتم بأشياء كثيرة تختلف عن بعضها، كما أنّه يمتلك معرفة جيدة بكل الثقافات المختلفة، ويحب أن يخوض تجارب مختلفة وجديدة ويميل لكل ماهو خارج عن المألوف فغالبا ما يكون لديه شئ مثير للاهتمام في حياته، فهو يكره الروتين أو الالتزام بمواعيد محددة.

حظك اليوم مولود برج الجوزاء مهنيا

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الجوزاء بضرورة التحكم في انفعالاتك قدر الإمكان وأيضا العناد فعليك أن تصبر حيث أن القمر ونبتون معاكسان مما يجعلك متحفزا.

حظك اليوم مولود برج الجوزاء عاطفيا

عليك أن تسيطر على شعورك بالملل تجاه كل شئ حتى لا تخسر الروابط العاطفية وعلاقتك مع أحبائك، كما أنّ فينوس في وضع معاكس وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

مواصفات برج الجوزاء

يتسم مولود برج الجوزاء بالذكاء الشديد، فهو سريع البديهة ويركز في مختلف التفاصيل التي تدور من حوله، كما أنّه قادر على إنجاز مهمات كثيرة في وقت واحد بشكل سلس وسهل دون الإحساس بأي عقبات، كما أنّه قابل للتكيف في مختلف المواقف التي يكون فيها.

وأبرز عيوب مولود برج الجوزاء التودد الكبير، فهو يأخذ وقتا طويلا قبل اتخاذ أي قرار، ومندفع في أغلب الأحيان، ما يجعله ياخذ قرارات خاطئة في أوقات عديدة، كما أنّه يتسم بعدم الالتزام أو تحمل المسؤولية، وهو فضولي لدرجة التطفل، ما يزعج البعض منه، خاصة الذين لا يحبون مشاركة الأسرار مع الآخرين.